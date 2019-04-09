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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Я вас не підведу!" Зеленський звернувся до ЗСУ і запевнив, що поверне в Україну всіх полонених

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв повернути в Україну всіх полонених громадян, які перебувають в російських в'язницях.

Про це він заявив у новому відеозверненні, подякувавши всім військовослужбовцям, які захищають Україну від російської агресії.

"Я хочу подякувати нашим військовим, кожному з вас. Дякую за підтримку! Ви для мене, для кожного українця справжні герої, герої не з фільмів, не з книг, а реальні герої, які захищають свободу і демократію України... Дякую всім – від Широкиного до Станиці Луганської, кожному патріоту", — сказав Зеленський.

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Мама Володимира Зеленського стала на захист сина

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Сегодня"

"Спасибі всім, хто захищає Україну, як на фронті, так і в тилу. Наші нацгвардійці, наші льотчики, наші моряки, наші полонені. Кожен пам'ятає. Всіх повернемо. Обов'язково! Я вас не підведу!" — сказав кандидат у президенти.

До українських бійців зі словами подяки також звернулися і колеги Зеленського, актори "Кварталу 95" Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Петро Порошенко жорстко розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором. Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків, розкривши план щодо відновлення миру на Донбасі і повернення Криму.

Також він відповів на звинувачення Порошенка в тому, що у нього нібито "вектор на Москву". Такі звинувачення в бік Зеленського послідували після того, як він викликав президента на дебати.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасіобмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
бля он точно клоун! это возможно, но лишь при условии что Украина отдаст путину что то ценное для него! например Донбасс, признает Крым частью россии, или Украина вернутся под полный и безоговорочный контроль кремля. Что из этого согласен выбрать и отдать Зеленский????!!!!!
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Брешет!
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Какой ценой???? Сам поедет ???Ему и в самом деле,чтоб выиграть во 2-ом туре, не мешало бы меньше открывать рот.Кто ему сейчас сценарии пишет?Ничем не лучше Петра Рошена.Может хоть грабить будет меньше?Хотя...Беня будет рулить и всё будет в "шоколаде",только не Roshen...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Aleshin Aleksei, Беня сделает все хорошо только для Бени а все что появилось за эти пять лет пойдет прахом, только и всего.
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