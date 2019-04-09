"Я вас не підведу!" Зеленський звернувся до ЗСУ і запевнив, що поверне в Україну всіх полонених

Кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв повернути в Україну всіх полонених громадян, які перебувають в російських в'язницях.

Про це він заявив у новому відеозверненні, подякувавши всім військовослужбовцям, які захищають Україну від російської агресії.

"Я хочу подякувати нашим військовим, кожному з вас. Дякую за підтримку! Ви для мене, для кожного українця справжні герої, герої не з фільмів, не з книг, а реальні герої, які захищають свободу і демократію України... Дякую всім – від Широкиного до Станиці Луганської, кожному патріоту", — сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський "Сегодня"

"Спасибі всім, хто захищає Україну, як на фронті, так і в тилу. Наші нацгвардійці, наші льотчики, наші моряки, наші полонені. Кожен пам'ятає. Всіх повернемо. Обов'язково! Я вас не підведу!" — сказав кандидат у президенти.

До українських бійців зі словами подяки також звернулися і колеги Зеленського, актори "Кварталу 95" Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Петро Порошенко жорстко розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором. Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків, розкривши план щодо відновлення миру на Донбасі і повернення Криму.

Також він відповів на звинувачення Порошенка в тому, що у нього нібито "вектор на Москву". Такі звинувачення в бік Зеленського послідували після того, як він викликав президента на дебати.

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