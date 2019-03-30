Выборы в Украине: социолог объяснил, как политики манипулируют опросами

Накануне выборов президента Украины СМИ наводнили результаты различных социологических исследований с рейтингами кандидатов на пост главы государства.

Как политики манипулируют результатами соцопросов, рассказал в эфире ObozTV генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Эксперт объяснил, почему рейтинги кандидатов, публикуемые разными организациями, могут сильно отличаться.

"Дело в том, что есть три вида процентов поддержки: один – по отношению ко всем избирателям, второй – по отношению к тем, кто придет голосовать, третий, который и есть имитацией выборов – по отношению к тем, кто пойдет голосовать и определился", – сказал он.

Как подчеркнул Паниотто, любая политсила пытается манипулировать данными социологических исследований.

"Есть прямая манипуляция – когда выдумываются эти данные, появляются неизвестные центры и так далее. В центрах, которые давно работают и хотят работать дальше, такого не происходит. Но заказчик является владельцем данных. Потому он публикует данные только тогда, когда он считает, что они ему выгодны", – отметил эксперт.

"Заказчик проводит десять исследований, но публикует два, когда видит, что для него благоприятная ситуация. Из-за этого создается впечатление, что ведущие социологические центры подыгрывают своему заказчику", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежих исследований, выборы в Украине пройдут в два тура – 31 марта и 21 апреля. Лидером электоральных симпатий остается шоумен Владимир Зеленский.

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