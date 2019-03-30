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Вибори президента України 2019

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Вибори в Україні: соціолог пояснив, як політики маніпулюють опитуваннями

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Напередодні виборів президента України ЗМІ наводнили результати різних соціологічних досліджень з рейтингами кандидатів на пост глави держави.

Як політики маніпулюють результатами соцопитувань, розповів в ефірі ObozTV генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Експерт пояснив, чому рейтинги кандидатів, що публікуються різними організаціями, можуть сильно відрізнятися.

"Справа в тому, що є три види відсотків підтримки: один – по відношенню до всіх виборців, другий – по відношенню до тих, хто прийде голосувати, третій, який і є імітацією виборів – по відношенню до тих, хто піде голосувати і визначився", – сказав він.

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Як підкреслив Паніотто, будь-яка політсила намагається маніпулювати даними соціологічних досліджень.

"Є пряма маніпуляція – коли вигадуються ці дані, з'являються невідомі центри і так далі. У центрах, які давно працюють і хочуть працювати далі, такого не відбувається. Але замовник є власником даних. Тому він публікує дані тільки тоді, коли він вважає, що вони йому вигідні", – зазначив експерт.

"Замовник проводить десять досліджень, але публікує два, коли бачить, що для нього сприятлива ситуація. Через це створюється враження, що провідні соціологічні центри підіграють своєму замовнику", – додав він.

Вибори в Україні: соціолог пояснив, як політики маніпулюють опитуваннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами свіжих досліджень, вибори в Україні пройдуть в два тури – 31 березня і 21 квітня. Лідером електоральних симпатій залишається шоумен Володимир Зеленський.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVсоціологічні опитування
Особа
Володимир Паніотто
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы 2019Выборы Президента
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