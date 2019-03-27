День "тишины": в МВД сделали важное уточнение для украинцев

Агитация в социальных сетях, даже аватарка с поддержкой кандидата в президенты, в "день тишины" 30 марта является нарушением законодательства.
Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко. При этом он отметил, что наказание за агитацию в соцсетях не предусмотрено, передает "Лига".
"Мы можем сейчас только просить наших граждан быть сознательными в соцсетях и не идти на нарушение. Воздержаться от того, чтобы запостить какую-то поддержку кандидата на пост президента, в том числе те аватарки, которые у людей стоят - "Я за того или за иного кандидата в президенты". Взять и воздержаться от них", – сообщил Варченко.
Советник министра подчеркнул, что в день голосования запрещены фото- и видеосъемки в кабинке для голосования. По его словам, некоторые политические силы провоцируют избирателей на акцию - сделать селфи в кабинке в день голосования, но такие действия будут сознательным нарушением законодательства.
Варченко добавил, что запрещается демонстрировать избирательный бюллетень, "отчитываясь перед обществом или перед собой". Если же бюллетень вынести с участка с целью проведения "каруселей", это карается лишением свободы до семи лет.
"Избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно взять домой и повесить в рамку. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то вы рискуете на три года попасть под санкцию статьи 158 Уголовного кодекса и получить ограничение свободы", – предупредил он.
Выборы в Украине
strana.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "1+1" покажет в "день тишины" 30 марта выпуск "Вечернего квартала" с актером и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
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