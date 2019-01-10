Выборы президента Украины: эксперт объяснил, какой кандидат нужен России

Россия во время президентских выборов в Украине будет добиваться того, чтобы победитель кампании, независимо от его личности, выиграл с минимально возможным числом голосов.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Эксперт объяснил, к чему стремится Кремль.

Петренко напомнил, что в 2014 году президент Петр Порошенко получил большой уровень доверия после победы в первом туре, и имел возможность совершать радикальные изменения в стране.

"России на пользу то, чтобы кандидат, который в конце концов стал президентом, получил как можно меньше голосов… Когда за кандидата проголосовало, как в 2010 году, 49% на 48%, он понимает, что не имеет поддержки всего населения. В первом туре он получил, условно говоря, 30%, а во втором – 49% и победил. Он будет ориентироваться на нерадикальные действия, а Украине позарез нужны радикальные действия, изменения и реформы. Это понимает Россия, и она будет создавать такого президента, который будет недееспособным", – считает эксперт.

По его мнению, Кремль будет работать на разделение украинского электората – "атомизацию".

"Цель россиян – полностью разочарованный украинец, который не доверяет никому, не только власти – не доверяет своим соседям, местной власти, вообще никому", – объяснил Петренко.

newsone.ua

Как сообщал ObozTV, ранее руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что в Украине все еще сильны пророссийские настроения, а каждый шестой украинец симпатизирует президенту РФ Владимиру Путину.

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