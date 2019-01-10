Вибори президента України: експерт пояснив, який кандидат потрібен Росії

Росія під час президентських виборів в Україні домагатиметься того, щоб переможець кампанії, незалежно від його особи, виграв із мінімально можливою кількістю голосів.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко. Експерт пояснив, чого прагне Кремль.

Петренко нагадав, що у 2014 році президент Петро Порошенко отримав великий рівень довіри після перемоги у першому турі, і мав можливість здійснювати радикальні зміни в країні.

"Росії на користь те, щоб кандидат, який врешті-решт став президентом, отримав якомога менше голосів... Коли за кандидата проголосували, як у 2010 році, 49% на 48%, він розуміє, що не має підтримки всього населення. В першому турі він отримав, умовно кажучи, 30%, а у другому — 49% і переміг. Він буде орієнтуватися на нерадикальні дії, а Україні конче потрібні радикальні дії, зміни і реформи. Це розуміє Росія, і вона створюватиме такого президента, який буде недієздатним", — вважає експерт.

На його думку, Кремль працюватиме на розділення українського електорату — "атомізацію".

"Мета росіян — повністю розчарований українець, який не довіряє нікому, не тільки владі — не довіряє своїм сусідам, місцевій владі, взагалі нікому", — пояснив Петренко.

newsone.ua

Як повідомляв ObozTV, раніше керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що в Україні все ще сильні проросійські настрої, а кожен шостий українець симпатизує президенту РФ Володимиру Путіну.

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