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Вибори президента України 2019

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Вибори президента-2019: українців розділили результати першого туру

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Думки українців щодо підсумків першого туру виборів президента країни розділилися.

Так, у відповідному опитуванні на сайті OBOZREVATEL дві протилежні відповіді вибрав однаковий відсоток респондентів.

Всього в інтерактиві взяло участь понад 46,5 тисяч читачів. "Як вам попередні результати виборів?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.

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38% опитаних назвали результати очікуваними. "Українці хочуть бачити нові обличчя", – сказали користувачі мережі.

Ще 38% опитаних зізналися, що розчаровані підсумками виборів. "Багато хто все-таки голосував "по приколу", – вважає частина респондентів.

16% відповіли: "Не поспішайте. Все ще може переграти".

Найменша кількість користувачів (8%) вибрали варіант відповіді: "Кремль може відкривати шампанське".

Вибори президента-2019: українців розділили результати першого туру

Вибори президента-2019: українців розділили результати першого туру

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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