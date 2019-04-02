Вибори президента-2019: українців розділили результати першого туру

Думки українців щодо підсумків першого туру виборів президента країни розділилися.
Так, у відповідному опитуванні на сайті OBOZREVATEL дві протилежні відповіді вибрав однаковий відсоток респондентів.
Всього в інтерактиві взяло участь понад 46,5 тисяч читачів. "Як вам попередні результати виборів?" – на таке питання пропонувалося дати відповідь.
38% опитаних назвали результати очікуваними. "Українці хочуть бачити нові обличчя", – сказали користувачі мережі.
Ще 38% опитаних зізналися, що розчаровані підсумками виборів. "Багато хто все-таки голосував "по приколу", – вважає частина респондентів.
16% відповіли: "Не поспішайте. Все ще може переграти".
Найменша кількість користувачів (8%) вибрали варіант відповіді: "Кремль може відкривати шампанське".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.
Українці масово публікували в соцмережах фото і селфі, зроблені на виборах.
За результатами обробки ЦВК 99,8% протоколів, Володимир Зеленський отримав 30,23% голосів, Петро Порошенко – 15,95%, Юлія Тимошенко – 13,39%.
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