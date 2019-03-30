Выборы президента-2019: повлияли ли на украинцев соцопросы

Большинство украинцев определились со своим выбором кандидата в президенты Украины и не поддаются результатам предвыборных соцопросов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного OBOZREVATEL, в котором приняли участие 22 036 человек. Так, 59% респондентов ответили, что не поддаются результатам соцопросов и давно определились со своим выбором.

Кроме того, треть респондентов (31%) вообще не верят в честную социологию, считая все опросы заказными.

Президентские выборы в Украине Корреспондент.net

При этом, для 5% опрошенных важно знать о лидерах предвыборной гонки. Они ответили, что возможно делают свой выбор, опираясь на результаты опросов.

На 2% украинцев результаты соцопросов оказали влияние, они ответили, что из двух зол всегда выбирают меньшее. Также 3% остались безразличными, указав, что вообще не пойдут на выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России выступили с заявлением по поводу признания легитимности выборов в Украине.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал