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Выборы президента Украины 2019

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Выборы президента-2019: повлияли ли на украинцев соцопросы

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Большинство украинцев определились со своим выбором кандидата в президенты Украины и не поддаются результатам предвыборных соцопросов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного OBOZREVATEL, в котором приняли участие 22 036 человек. Так, 59% респондентов ответили, что не поддаются результатам соцопросов и давно определились со своим выбором.

Кроме того, треть респондентов (31%) вообще не верят в честную социологию, считая все опросы заказными.

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Корреспондент.net

При этом, для 5% опрошенных важно знать о лидерах предвыборной гонки. Они ответили, что возможно делают свой выбор, опираясь на результаты опросов.

На 2% украинцев результаты соцопросов оказали влияние, они ответили, что из двух зол всегда выбирают меньшее. Также 3% остались безразличными, указав, что вообще не пойдут на выборы.

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Тема
Выборы в Киеве
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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