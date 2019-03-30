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Вибори президента України 2019

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Вибори президента-2019: чи вплинули на українців соцопитування

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Більшість українців визначилися зі своїм вибором кандидата в президенти України і не піддаються результатами передвиборних соцопитувань.

Про це свідчать результати опитування, проведеного OBOZREVATEL, в якому взяли участь 22036 осіб. Так, 59% респондентів відповіли, що не піддаються результатам соцопитувань і давно визначилися зі своїм вибором.

Крім того, третина респондентів (31%) взагалі не вірять в чесну соціологію, вважаючи всі опитування замовними.

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Корреспондент.net

При цьому, для 5% опитаних важливо знати про лідерів передвиборної гонки. Вони відповіли, що можливо роблять свій вибір, спираючись на результати опитувань.

На 2% українців результати соцопитувань вплинули, вони відповіли, що з двох зол завжди вибирають менше. Також 3% залишилися байдужими, вказавши, що взагалі не підуть на вибори.

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Тема
Вибори в Києві
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы ПрезидентаВыборы 2019
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