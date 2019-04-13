Вибори-2019: українським виборцям дали корисну пораду

Українські виборці, які хочуть змінити місце голосування на виборах президента, можуть уникнути стояння у довгих чергах.

Про це заявив в ефірі ObozTV керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, коментуючи величезні черги виборців у Києві.

Чиновник вважає, що таким виборцям, особливо в столиці, варто задуматися про зміну місця голосування: "У київських відділеннях зараз, безумовно, будуть черги. У Київській області черги значно менше. Можливо, варто поміняти місце голосування на територію поруч, наприклад, на Бровари. Це займе менше часу".

На питання, чи встигнуть 230 тисяч виборців, які реєструвалися на перший тур виборів, змінити місце реєстрації, Стельмах відповів: "Це дуже складне завдання, оскільки для першого туру був значно більший термін у виборців – майже 3 місяці. Зараз дещо інша ситуація – ми маємо 11 днів, за які це необхідно зробити. Але ті дані, які ми бачимо, свідчать, що швидше за все навіть більша кількість наших громадян, у всякому разі в Києві, змінять місце голосування".

За словами чиновника, на сьогоднішній день змінили тимчасове місце голосування на Київ більше 21 тисячі громадян.

"Якщо дивитися на перший тур, загальна кількість у нас була 48 тисяч. Попереду у нас ще 5 робочих днів, і за ці дні кількість буде ще більшою", – зазначив він.

Стельмах також прокоментував величезні черги під районними відділами реєстрації виборців.

"Обробкою звернень займаються не якісь тимчасові комісії, а працівники ведення Державного реєстру виборців. У нас є відповідна штатна чисельність, визначена Кабінетом міністрів України, в залежності від кількості виборців. Кожен такий працівник отримує спеціальний доступ на роботу з персональними даними, і сильно збільшити штати ми жодним чином не можемо", – підкреслив він.

Чиновник констатував, що понад 3,3 млн дорослих громадян України фактично проживають не там, де вони зареєстровані – це і викликає таку ситуацію.

"Якась частина людей хоче отримати субсидію і знімається з реєстрації, хтось ховається від армії, хтось не може оформити договір оренди, тому що орендодавець не хоче платити податок", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції України Павло Петренко дав інструкцію українським виборцям, як пройти пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування.

У Києві вишикувалися величезні черги українців, які захотіли змінити місце голосування на час проведення другого туру виборів.

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