Вибори-2019: як голосувати не за місцем реєстрації в другому турі

Для того, щоб проголосувати в другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, виборцю необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування.
Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, нагадавши, що другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.
"Друзі, хочу нагадати, що 21 квітня відбудеться другий тур виборів Президента України. Важливо. Щоб прийняти в них участь не за місцем реєстрації, потрібно обов'язково ще раз пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування", — написав Петренко.
Глава Мін'юсту зазначив, що до 15 квітня 2019 року включно можна звернутися в орган ведення Державного реєстру виборців:
- за місцем перебування в день виборів;
- за місцем розташування виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;
- за адресою реєстрації.
Петренко також додав, також до 18 квітня 2019-го включно можна звернутися з позовом про уточнення списку виборців. Звертатися необхідно до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої дільниці, на якій хочете проголосувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.
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