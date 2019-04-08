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Вибори президента України 2019

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Вибори-2019: як голосувати не за місцем реєстрації в другому турі

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Для того, щоб проголосувати в другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, виборцю необхідно пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, нагадавши, що другий тур відбудеться у неділю, 21 квітня.

"Друзі, хочу нагадати, що 21 квітня відбудеться другий тур виборів Президента України. Важливо. Щоб прийняти в них участь не за місцем реєстрації, потрібно обов'язково ще раз пройти процедуру тимчасової зміни місця голосування", — написав Петренко.

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Глава Мін'юсту зазначив, що до 15 квітня 2019 року включно можна звернутися в орган ведення Державного реєстру виборців:

- за місцем перебування в день виборів;

- за місцем розташування виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

- за адресою реєстрації.

Петренко також додав, також до 18 квітня 2019-го включно можна звернутися з позовом про уточнення списку виборців. Звертатися необхідно до місцевого загального суду за місцем розташування виборчої дільниці, на якій хочете проголосувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

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Особа
Павло Петренко
Місце
Україна
Тег
Мін'юст
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