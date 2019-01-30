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Выборы президента Украины 2019

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Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Выборы-19: день полуфинала

1.1т

Итак, состоялся полуфинал президентских выборов, поскольку одна финалист и так уже известна.

Обе команды, претендующие на другое место в финале, вышли на поле одновременно с точностью до минуты, при этом не обошлось без кадровых сюрпризов: кто-то где-то открыл трансферное окно.

Счет игры пока неизвестен, тем более, что окошко, судя по всему, еще не закрыто.

Неясно, правда, куда дели клоуна, и как смогли без него обойтись,— лично я в этом увидел крайнее неуважение к профессии.

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Впрочем, там правила игры свои, он не один, а один плюс один, так что может материализоваться в финале и без спортивных формальностей, так даже интереснее.

Заочный полуфинал был гораздо живее скучной очной встречи, так что достаточно весело всем было и без него.

И всё же — некая незавершенность. Мало того, что не было клоуна, так еще и певец отказался. Неужели народ оставят без полноценного зрелища?

Придется вместо них трудиться людям в погонах. Или хотя бы с вилами...

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