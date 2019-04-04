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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Вбрасывал пачками: Аваков сделал заявление о "схемах" на выборах президента

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В первом туре выборов президента Украины, 31 марта, были зафиксировано множество нарушений, однако в целом процесс прошел на весьма высоком уровне.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Право на владу", подчеркнув, что на некоторых участках срабатывали "карусели" или "массовый вброс". В первую очередь это касалось Донецкой области.

"Зафиксировали несколько моментов, когда бюллетени пачками вбрасывались в урны. Задерживали таких людей. Когда люди вбрасывали по несколько штук и когда голосовали по фальшивым документам. С одной стороны, выборы прошли спокойно и хорошо, но с другой, у нас в день голосования было открыто 60 криминальных производств. Из них 42 — это покупка голосов", — написано в сообщении.

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Арсен Аваков

Арсен Аваков

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Как сообщал OBOZREVATEL, второй тур выборов президента в Украине пройдет 21 апреля. По итогам первого тура туда вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Действующий президент принял приглашение.

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Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
А Петин чёс по сёлам с карманными бюджетниками в автобусах -- это нормально ? Ладно бы сам чёс , но за государственный счёт ! Это нарушение закона . Дякула миллиардер , но ездит по стране со своей оравой горилл и рабов за счёт бюджета . Отрубить ему руки -- это мало .
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