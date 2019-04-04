Вкидав пачками: Аваков зробив заяву про "схеми" на виборах президента

У першому турі виборів президента України, 31 березня, було зафіксовано безліч порушень, проте в цілому процес пройшов на досить високому рівні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі ток-шоу "Право на владу", наголосивши, що на деяких ділянках спрацьовували "каруселі" або "масове вкидання". В першу чергу це стосувалося Донецької області.

"Зафіксували кілька моментів, коли бюлетені пачками вкидали в урни. Затримували таких людей. Коли люди вкидали по кілька штук і коли голосували за фальшивими документами. З одного боку, вибори пройшли спокійно і добре, але з іншого, у нас у день голосування було відкрито 60 кримінальних проваджень. З них 42 — це купівля голосів", — написано в повідомленні.

Арсен Аваков скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, другий тур виборів президента в Україні відбудеться 21 квітня. За підсумками першого туру туди вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Чинний президент прийняв запрошення.

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