Агитировал прямо на лекции: в украинском вузе разгорелся скандал из-за Зеленского

Преподаватель Сумского государственного университета, завкафедры электроники и компьютерной техники Анатолий Опанасюк агитировал против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прямо на своих лекциях.

При этом он высказал убеждение, что Зеленский якобы употребляет запрещенные вещества. Видеозапись такой лекции обнародовал на своей странице в Facebook нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кстати, вас не удивляет, что он так и не сдал анализы крови? Просто он иногда бухает и на этой почве принимает. Вся молодежь, которая занимается искусством и так далее, она потихоньку принимает наркотики", – рассказывал своим студентам педагог.

При этом на экране для проектора в лекционном зале показывали презентацию о Владимире Зеленском и с его фотографией.

В Сумах преподаватель агитировал против Зеленского Скриншот

Геращенко отметил, что в законодательстве нет запрета на высказывание своего мнения о кандидатах преподавателями во время учебного процесса.

"Но есть буква, а есть дух Закона, который не терпит насилия над выбором каждого", – подчеркнул Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве полицейские задержали общественного активиста движения "Відсіч" и майдановца Леонида Овчаренко из-за листовок против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "СТОП Зе Реванш".

Ему вменяли незаконную агитацию и злостное неповиновение полиции, но суд признал его невиновным.

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