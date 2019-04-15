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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Агитировал прямо на лекции: в украинском вузе разгорелся скандал из-за Зеленского

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Преподаватель Сумского государственного университета, завкафедры электроники и компьютерной техники Анатолий Опанасюк агитировал против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прямо на своих лекциях.

При этом он высказал убеждение, что Зеленский якобы употребляет запрещенные вещества. Видеозапись такой лекции обнародовал на своей странице в Facebook нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кстати, вас не удивляет, что он так и не сдал анализы крови? Просто он иногда бухает и на этой почве принимает. Вся молодежь, которая занимается искусством и так далее, она потихоньку принимает наркотики", – рассказывал своим студентам педагог.

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При этом на экране для проектора в лекционном зале показывали презентацию о Владимире Зеленском и с его фотографией.

В Сумах преподаватель агитировал против Зеленского

В Сумах преподаватель агитировал против Зеленского

Скриншот

Геращенко отметил, что в законодательстве нет запрета на высказывание своего мнения о кандидатах преподавателями во время учебного процесса.

"Но есть буква, а есть дух Закона, который не терпит насилия над выбором каждого", – подчеркнул Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве полицейские задержали общественного активиста движения "Відсіч" и майдановца Леонида Овчаренко из-за листовок против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "СТОП Зе Реванш".

Ему вменяли незаконную агитацию и злостное неповиновение полиции, но суд признал его невиновным.

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Место
УкраинаСумы
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Иванов Александр
Иванов Александр
Полит технологи Петра Алексеевича, видно не понимают, что чем больше грязи вылить на опонента, тем больше людей будет его защищать. Это в нутри каждого человека. Защищать того, кого несправедливо гнобят.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Иванов Александр, Вот на Порошенко сам Зеля льет грязь годами. Что он алкоголик, что он коррупционер, что он его вообще не уважает. Если припомнить ту клевету что льют плюсы и прочие "расследуны" то ею можно заполнить библиотеки. И это ничего, это нормально, да? Это говорят люди которые вообще не в курсе того как работает президент, государство, откуда у кого берутся деньги и кто на что их должен тратить. #ЧЕМ_ТУТ_ДУМАТЬ?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Иванов Александр, а какую грязь он на него выливает кроме той что опрокинул на себя сам Зеля? Наркоман? Кто бы что сказал если бы он не выперся со своими "анализами"? Что он бегает от дебатов? Так он сам позвал Порошенко. И вообще, что это за кандидат который прячется от избирателей? Процитируй какую "грязь" сказал про него Порошенко, давай!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В общем Порошенко "услышал молодёжь" и сделал выводы
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Семёнов Александр, за зеленского "Г+Г" агатирует даже в день тишины.
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