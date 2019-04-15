Агітував просто на лекції: в українському виші розгорівся скандал через Зеленського

Викладач Сумського державного університету, завкафедри електроніки та комп'ютерної техніки Анатолій Опанасюк агітував проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського під час своїх лекцій.

До того ж він висловив переконання, що Зеленський нібито вживає заборонені речовини. Відеозапис такої лекції оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"До речі, вас не дивує, що він так і не здав аналізи крові? Просто він іноді бухає і на цьому ґрунті вживає. Вся молодь, яка займається мистецтвом і так далі, вона потихеньку вживає наркотики", – розповідав своїм студентам педагог.

Під час цього на екрані для проектора в лекційному залі показували презентацію про Володимира Зеленського з його фотографією.

У Сумах викладач агітував проти Зеленського Скріншот

Геращенко зазначив, що в законодавстві немає заборони на висловлення своєї думки про кандидатів викладачами під час навчального процесу.

"Але є буква, а є дух Закону, який не терпить насильства над вибором кожного", – підкреслив Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві поліцейські затримали громадського активіста руху "Відсіч" та майданівця Леоніда Овчаренка через брошури проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського "СТОП Зе Реванш".

Йому інкримінували незаконну агітацію та злісну непокору поліції, але суд визнав його невинним.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!