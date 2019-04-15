МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Агітував просто на лекції: в українському виші розгорівся скандал через Зеленського

8.4тЧитати матеріал російською

Викладач Сумського державного університету, завкафедри електроніки та комп'ютерної техніки Анатолій Опанасюк агітував проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського під час своїх лекцій.

До того ж він висловив переконання, що Зеленський нібито вживає заборонені речовини. Відеозапис такої лекції оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Народного фронту", член колегії МВС Антон Геращенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"До речі, вас не дивує, що він так і не здав аналізи крові? Просто він іноді бухає і на цьому ґрунті вживає. Вся молодь, яка займається мистецтвом і так далі, вона потихеньку вживає наркотики", – розповідав своїм студентам педагог.

Новини
"ШоТутДумати?" У Зеленського запустили флешмоб проти Порошенка

Під час цього на екрані для проектора в лекційному залі показували презентацію про Володимира Зеленського з його фотографією.

У Сумах викладач агітував проти Зеленського

У Сумах викладач агітував проти Зеленського

Скріншот

Геращенко зазначив, що в законодавстві немає заборони на висловлення своєї думки про кандидатів викладачами під час навчального процесу.

"Але є буква, а є дух Закону, який не терпить насильства над вибором кожного", – підкреслив Геращенко.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Києві поліцейські затримали громадського активіста руху "Відсіч" та майданівця Леоніда Овчаренка через брошури проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського "СТОП Зе Реванш".

Йому інкримінували незаконну агітацію та злісну непокору поліції, але суд визнав його невинним.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаСуми
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
17
4
Смішно
13
Цікаво
9
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Александр
Иванов Александр
Полит технологи Петра Алексеевича, видно не понимают, что чем больше грязи вылить на опонента, тем больше людей будет его защищать. Это в нутри каждого человека. Защищать того, кого несправедливо гнобят.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Иванов Александр, Вот на Порошенко сам Зеля льет грязь годами. Что он алкоголик, что он коррупционер, что он его вообще не уважает. Если припомнить ту клевету что льют плюсы и прочие "расследуны" то ею можно заполнить библиотеки. И это ничего, это нормально, да? Это говорят люди которые вообще не в курсе того как работает президент, государство, откуда у кого берутся деньги и кто на что их должен тратить. #ЧЕМ_ТУТ_ДУМАТЬ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Иванов Александр, а какую грязь он на него выливает кроме той что опрокинул на себя сам Зеля? Наркоман? Кто бы что сказал если бы он не выперся со своими "анализами"? Что он бегает от дебатов? Так он сам позвал Порошенко. И вообще, что это за кандидат который прячется от избирателей? Процитируй какую "грязь" сказал про него Порошенко, давай!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
В общем Порошенко "услышал молодёжь" и сделал выводы
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Семёнов Александр, за зеленского "Г+Г" агатирует даже в день тишины.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки