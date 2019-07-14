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/ Выборы президента 2019

В "Слуге народа" пояснили, почему отказались от велосипеда на логотипе

2.3т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" пока отказалась от нового логотипа с велосипедом и булавой.

Как рассказал глава предвыборного штаба Александр Корниенко, команда президента решила пойти на выборы в Раду с проверенным "зе-дизайном".

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, второй раз приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться", - сказал Корниенко.

Напомним, "Слуга народа" представила логотип с мужчиной на велосипеде и булавой в конце мая.

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Александр Корниенко

Александр Корниенко

скриншот

Александр Корниенко

Александр Корниенко

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Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа"

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным социологов, за "Слугу народа" готовы проголосовать около 48,5% украинцев. Также в Раду проходят "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", "Европейская солидарность" и "Батьківщина". Партии "Голос" и "Сила и честь" на грани прохождения, имеют менее 5%.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Сало Уронили
Сало Уронили
та хоть стиль собачки.когда хряка в стойло загонять будете
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