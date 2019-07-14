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/ Вибори президента 2019

В "Слузі народу" пояснили, чому відмовилися від велосипеда на логотипі

4.8т Читати матеріал російською

Партія "Слуга народу" поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою.

Як розповів глава передвиборного штабу Олександр Корнієнко, команда президента вирішила піти на вибори в Раду з перевіреним "зе-дизайном".

"Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим "зе-дизайном", який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, "Слуга народу" представила логотип з чоловіком на велосипеді і булавою в кінці травня.

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Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

скріншот

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

скріншот

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу"

Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу"

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними соціологів, за "Слугу народу" готові проголосувати близько 48,5% українців. Також в Раду проходять "Опозиційна платформа – "За Життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Партії "Голос" і "Сила і честь" на межі проходження, мають менше 5%.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Потому что нет никакого велосипеда. Это миф.
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Сало Уронили
Сало Уронили
та хоть стиль собачки.когда хряка в стойло загонять будете
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