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Выборы президента Украины 2019

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Голосовали за мечту: успеху Зеленского на выборах дали объяснение

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В первом туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский занял убедительное первое место, благодаря новому сезону сериала "Слуга народа".

Об этом рассказала в эфире ObozTV заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник. По ее словам, к созданию сериала были привлечены опытные политтехнологи, чтобы получить максимальный отклик у зрителей.

Линники напомнила, что сериал "транслировался со среды по пятницу очень массировано, по три серии каждый день". По ее словам, эти серии "отвечали народному запросу".

"Я не могу сказать, что только молодые избиратели сделали этот рейтинг... Новый сериал "Слуга народа-3" посмотрели 6,5 миллионов людей. Он был очень грамотно разработан на базе групповых исследований с помощью очень опытных профессиональных политтехнологов. Возможно даже с привлечением иностранных консультантов. Именно поэтому он очень метко попал в мечту всех целевых аудиторий, начиная от молодежи и заканчивая пенсионерами. Туда были включены все целевые группы, и желания и чаяния всех этих целевых групп в этом сериале-сказке были удовлетворены", – объяснила она.

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По словам Линник, избиратели Зеленского "голосовали за свою мечту быстрых реформ, изменений тут и сейчас".

"Если помните, после Оранжевой революции и после Революции Достоинства, благодаря той большой цене, которую заплатило украинское общество, к власти были завышены ожидания – от реформ до посадок олигархата и преступников, которые расстреливали украинцев на Майдане", – отметила эксперт.

Голосовали за мечту: успеху Зеленского на выборах дали объяснение

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился первый тур выборов президента Украины. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги. В пятерку фаворитов украинцев вошли Владимир Зеленский – 30,4%, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%, Юрий Бойко – 9,8%, Анатолий Гриценко – 7,1%.

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Персона
Владимир Зеленский
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Украина
Теги
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский комик который не знает кто народ в Украине и чем едины поколения украинского народа. Без этого знания только комик может быть гарантом Конституции в которой написано, что у нас демократия и народ власть. Когда народа нет то и власть его никакая, гарантировать такое положение дел может только комик, потому и Зеленский)))
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