Голосували за мрію: успіху Зеленського на виборах дали пояснення

У першому турі виборів президента України шоумен Володимир Зеленський посів переконливе перше місце, завдяки новому сезону серіалу "Слуга народу".

Про це розповіла в ефірі ObozTV заступник генерального директора Комітету виборців України Наталія Линник. За її словами, до створення серіалу були залучені досвідчені політтехнологи, щоб отримати максимальний відгук у глядачів.

Линник нагадала, що серіал "транслювався з середи до п'ятниці дуже масово, по три серії щодня". За її словами, ці серії "відповідали народному запиту".

"Я не можу сказати, що тільки молоді виборці зробили цей рейтинг... Новий серіал "Слуга народу-3" подивилися 6,5 мільйона людей. Він був дуже грамотно розроблений на базі групових досліджень із допомогою і дуже досвідчених професійних політтехнологів. Можливо навіть із залученням іноземних консультантів. Саме тому він дуже влучно потрапив у мрію всіх цільових аудиторій, починаючи від молоді й закінчуючи пенсіонерами. Туди були включені всі цільові групи, і бажання та сподівання всіх цих цільових груп у цьому серіалі-казці були задоволені", – пояснила вона.

За словами Линник, виборці Зеленського "голосували за свою мрію швидких реформ, змін тут і зараз".

"Якщо пам'ятаєте, після Помаранчевої революції і після Революції Гідності, завдяки тій великій ціні, яку заплатило українське суспільство, до влади були завищені очікування – від реформ до ув’язнень олігархату і злочинців, які розстрілювали українців на Майдані", – зазначила експерт.

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завершився перший тур виборів президента України. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки. У п'ятірку фаворитів українців увійшли Володимир Зеленський – 30,4%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,8%, Анатолій Гриценко – 7,1%.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 16:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!