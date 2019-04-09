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Вибори президента України 2019

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"Вбивцю питати не будемо": у Порошенка пояснили білборди з Путіним

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Штаб кандидата в президенти і чинного глави України Петра Порошенка розмістив по всій Україні білборди, на яких він зображений обличчям до обличчя з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомив керівник секретаріату партії БПП Максим Саврасов, передає LIGA.net. У Порошенка зізналися, що ідея дійсно належить команді кандидата, проте ім'я автора ініціативи назвати не змогли.

Відповідні білборди з'явилися в українських містах у вівторок, 9 квітня. Фото супроводжується написом: "21 квітня. Вирішальний вибір".

За словами Саврасова, команда Порошенка не обмежилася білбордами і замовила 4 млн екземплярів газети, на обкладинці якої також зображені Порошенко і Путін.

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"Вбивцю питати не будемо": у Порошенка пояснили білборди з Путіним

Фото: Sapronov Yuri

"Вбивцю питати не будемо": у Порошенка пояснили білборди з Путіним

Фото: Sapronov Yuri

Як пояснили на сторінці штабу Порошенка в Facebook, у Путіна не просили дозволу на використання його фото.

"У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін – поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він – убивця тисяч українців", – йдеться в заяві.

У штабі зазначили, що "завдання рекламного сюжету – нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер із високим міжнародним авторитетом".

"Вбивцю питати не будемо": у Порошенка пояснили білборди з Путіним

facebook.com/igor.feshchenko

При цьому спростували будь-які асоціації з опонентом Порошенка в виборчих перегонах Володимиром Зеленським. За словами політтехнологів діючого президента, Зеленського агентом Кремля вони не вважають.

Поділився офіційним коментарем і радник президента Юрій Бірюков. За його словами, портрет Путіна поряд із Порошенком – це мессендж тим, хто проголосував у першому турі за інших кандидатів.

"Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі своїй якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні. Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура в кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо", – написав він у Facebook.

Він зазначив, що Україна – це одна країна, якою б різноманітною і суперечливою вона не була, і позиція Порошенка – "захищати її, захищати від Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза виходить від російського президента.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ПутінЮрій БірюковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект. Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин. "Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Наконец то сбылась мечта миллионов укpаинцев .Скоpо у них пpезидентом наконец то станет Путин.
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Червоний Данило
Червоний Данило
За то честно и по существу! ПорохVSпутина! А вот у ЗЕ, нихера нет! ну кроме как заявлений его мамы, что на Володю давят и угрожают. тьфу...аж противно! не кандидат а малахольный ушлепок!
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