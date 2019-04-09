"Вбивцю питати не будемо": у Порошенка пояснили білборди з Путіним

Штаб кандидата в президенти і чинного глави України Петра Порошенка розмістив по всій Україні білборди, на яких він зображений обличчям до обличчя з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомив керівник секретаріату партії БПП Максим Саврасов, передає LIGA.net. У Порошенка зізналися, що ідея дійсно належить команді кандидата, проте ім'я автора ініціативи назвати не змогли.

Відповідні білборди з'явилися в українських містах у вівторок, 9 квітня. Фото супроводжується написом: "21 квітня. Вирішальний вибір".

За словами Саврасова, команда Порошенка не обмежилася білбордами і замовила 4 млн екземплярів газети, на обкладинці якої також зображені Порошенко і Путін.

Фото: Sapronov Yuri

Фото: Sapronov Yuri

Як пояснили на сторінці штабу Порошенка в Facebook, у Путіна не просили дозволу на використання його фото.

"У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін – поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він – убивця тисяч українців", – йдеться в заяві.

У штабі зазначили, що "завдання рекламного сюжету – нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер із високим міжнародним авторитетом".

facebook.com/igor.feshchenko

При цьому спростували будь-які асоціації з опонентом Порошенка в виборчих перегонах Володимиром Зеленським. За словами політтехнологів діючого президента, Зеленського агентом Кремля вони не вважають.

Поділився офіційним коментарем і радник президента Юрій Бірюков. За його словами, портрет Путіна поряд із Порошенком – це мессендж тим, хто проголосував у першому турі за інших кандидатів.

"Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі своїй якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні. Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура в кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо", – написав він у Facebook.

Він зазначив, що Україна – це одна країна, якою б різноманітною і суперечливою вона не була, і позиція Порошенка – "захищати її, захищати від Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза виходить від російського президента.

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