У Зеленского ответили, когда представят команду

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может представить членов своей команды во время дебатов с Петром Порошенко.

Об этом заявил представитель штаба Зеленского Руслан Рябошапка во время интервью каналу KRYM. По его словам, у его кандидата также есть план действий на первых 100 дней в случае победы до того, как состоятся выборы в парламент.

"Где-то ко второму туру Владимир говорит, что представит команду и свой план действий на первых 100 дней. Вскоре все будет публично представлено. Через несколько дней, возможно во время дебатов на стадионе, Владимир представит свою команду, топ-5 или топ-7 людей", — сказал Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский и Порошенко окончательно пока что так и не договорились о точной дате дебатов.

Зеленский первым вызвал Порошенко на дебаты вскоре после первого тура выборов, предложив провести их в Киеве на НСК "Олимпийский". Также актер потребовал от Порошенко извинений за оскорбления его избирателей.

Порошенко принял вызов, однако накануне призвал Зеленского выйти на дебаты 14 апреля, заявив, что 19-го у него может не найтись свободного времени, поскольку в этот день он намерен появиться в эфире Общественного телевидения.

Зеленский же в новом видеообращении заявил, что готовится к дебатам именно на 19 апреля и на НСК "Олимпийский".

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