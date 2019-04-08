У Зеленського відповіли, коли представлять команду

Кандидат у президенти Володимир Зеленський може представити членів своєї команди під час дебатів із Петром Порошенком.

Про це заявив представник штабу Зеленського Руслан Рябошапка під час інтерв'ю каналу KRYM. За його словами, у його кандидата також є план дій на перших 100 днів у разі перемоги до того, як відбудуться вибори в парламент.

"Десь до другого туру Володимир каже, що представить команду та свій план дій на перших 100 днів. Незабаром усе буде публічно представлено. Через кілька днів, можливо під час дебатів на стадіоні, Володимир представить свою команду, топ-5 або топ-7 людей", — сказав Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський та Порошенко остаточно поки що так і не домовилися про точну дату дебатів.

Зеленський першим викликав Порошенка на дебати незабаром після першого туру виборів, запропонувавши провести їх у Києві на НСК "Олімпійський". Також актор зажадав від Порошенка вибачень за образи його виборців.

Порошенко прийняв виклик, проте напередодні закликав Зеленського вийти на дебати 14 квітня, заявивши, що 19-го у нього може не знайтися вільного часу, оскільки цього дня він має намір з'явитися в ефірі Громадського телебачення.

Зеленський же в новому відеозверненні заявив, що готується до дебатів саме на 19 квітня і на НСК "Олімпійський".

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