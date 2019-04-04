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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Ты сумасшедший!" Коломойский рассказал, как Зеленский решил идти в президенты

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Идея уйти в политику у кандидата в президенты и комика Владимира Зеленского могла появиться еще в 2015 году, когда запустился сериал "Слуга народа", где он сыграл главную роль.

О решении баллотироваться на пост президента Зеленский отдельным лицам сообщил еще в 2017 году. Об этом рассказал олигарх и владелец группы "1+1 медиа" Игорь Коломойский в интервью израильскому изданию Makorrishon.

"В 2017-м он сообщил мне, что собирается баллотироваться на пост президента. Я сказал ему: ты сумасшедший. Потом подумал, почему бы и нет?" – пояснил Коломойский.

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По словам олигарха, именно он первым узнал о намерениях выдвигаться на выборах. Только после этого Владимир Зеленский сообщил своей жене и родителям.

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский

Также Коломойский рассказал о еврейском происхождении Зеленского, но отметил, что комик не религиозен.

"Мы работаем над тем, чтобы он хотя бы придерживался Шаббата, это не просто для человека его профессии, кроме того, сложно рекламировать иудаизм в Украине", – сообщил олигарх.

Как писал OBOZREVATEL, публично о своем решении баллотироваться на пост президента Зеленский объявил в новогоднюю ночь на телеканале "1+1". В своем обращении он сказал, что у украинцев есть три пути: "плыть по течению", искать лучшей жизни в других странах или попробовать самому что-то изменить в Украине.

40-летний шоумен заявил, что выбрал для себя именно последний вариант.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Тут Беня лжет, как дышит. Без его подачи ни "Слуга народу" ни "кандидат в президенты" не взлетел бы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Почему бы нет? Да потому, что он гарантий соблюдения Конституции дать не в состоянии. Как он обеспечит выполнение ст.5 Конституции, где заявлена демократия и власть народа, если он что определяет этот народ и обеспечивает связь поколений не знает? А даже если бы знал, то как бы объяснил, что сам не соответствует этому определению? А он ведь точно не соответствует, за ним нет никаких дел, которые сравнимы с тем, что лучшие представители народа Украины в разное время на протяжении тысячелетий делали. Тоже мне, поручик Ржеаский, который поясняет корнеты, что на ушко у дам спрашивает разрешения впердолить и это получается чаще, чем по морде отгрести. Балаган какой-то дешёвый
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