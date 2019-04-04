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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ти божевільний!" Коломойський розповів, як Зеленський вирішив йти в президенти

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Ідея піти в політику у кандидата в президенти і коміка Володимира Зеленського могла з'явитися ще в 2015 році, коли запустився серіал "Слуга народу", де він зіграв головну роль.

Про рішення балотуватися на пост президента Зеленський повідомив декільком особам ще в 2017 році. Про це розповів олігарх і власник групи "1+1 медіа" Ігор Коломойський в інтерв'ю ізраїльському виданню Makorrishon.

"У 2017-му він повідомив мені, що збирається балотуватися на пост президента. Я сказав йому: ти божевільний. Потім подумав, чому б і ні?" – пояснив Коломойський.

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За словами олігарха, саме він першим дізнався про наміри висуватися на виборах. Тільки після цього Володимир Зеленський повідомив своїй дружині і батькам.

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

Також Коломойський розповів про єврейське походження Зеленського, але зазначив, що комік не релігійний.

"Ми працюємо над тим, щоб він хоча б дотримувався Шабата, це не просто для людини його професії, крім того, складно рекламувати іудаїзм в Україні", – повідомив олігарх.

Як писав OBOZREVATEL, публічно про своє рішення балотуватися на пост президента Зеленський оголосив у новорічну ніч на телеканалі "1+1". У своєму зверненні він сказав, що в українців є три шляхи: "плисти за течією", шукати кращого життя в інших країнах або спробувати самому щось змінити в Україні.

40-річний шоумен заявив, що вибрав для себе саме останній варіант.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Тут Беня лжет, как дышит. Без его подачи ни "Слуга народу" ни "кандидат в президенты" не взлетел бы.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Почему бы нет? Да потому, что он гарантий соблюдения Конституции дать не в состоянии. Как он обеспечит выполнение ст.5 Конституции, где заявлена демократия и власть народа, если он что определяет этот народ и обеспечивает связь поколений не знает? А даже если бы знал, то как бы объяснил, что сам не соответствует этому определению? А он ведь точно не соответствует, за ним нет никаких дел, которые сравнимы с тем, что лучшие представители народа Украины в разное время на протяжении тысячелетий делали. Тоже мне, поручик Ржеаский, который поясняет корнеты, что на ушко у дам спрашивает разрешения впердолить и это получается чаще, чем по морде отгрести. Балаган какой-то дешёвый
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