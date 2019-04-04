"Ти божевільний!" Коломойський розповів, як Зеленський вирішив йти в президенти

Ідея піти в політику у кандидата в президенти і коміка Володимира Зеленського могла з'явитися ще в 2015 році, коли запустився серіал "Слуга народу", де він зіграв головну роль.

Про рішення балотуватися на пост президента Зеленський повідомив декільком особам ще в 2017 році. Про це розповів олігарх і власник групи "1+1 медіа" Ігор Коломойський в інтерв'ю ізраїльському виданню Makorrishon.

"У 2017-му він повідомив мені, що збирається балотуватися на пост президента. Я сказав йому: ти божевільний. Потім подумав, чому б і ні?" – пояснив Коломойський.

За словами олігарха, саме він першим дізнався про наміри висуватися на виборах. Тільки після цього Володимир Зеленський повідомив своїй дружині і батькам.

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

Також Коломойський розповів про єврейське походження Зеленського, але зазначив, що комік не релігійний.

"Ми працюємо над тим, щоб він хоча б дотримувався Шабата, це не просто для людини його професії, крім того, складно рекламувати іудаїзм в Україні", – повідомив олігарх.

Як писав OBOZREVATEL, публічно про своє рішення балотуватися на пост президента Зеленський оголосив у новорічну ніч на телеканалі "1+1". У своєму зверненні він сказав, що в українців є три шляхи: "плисти за течією", шукати кращого життя в інших країнах або спробувати самому щось змінити в Україні.

40-річний шоумен заявив, що вибрав для себе саме останній варіант.

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