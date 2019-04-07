МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Тимошенко може потрапити до другого туру: в ЦВК назвали умову

42.6тЧитати матеріал російською

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко можуть відмовитися від участі у виборах до кінця 7 квітня.

В цьому випадку до другого туру проходить Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце в першому турі, повідомила "Українським новинам" член Центральної виборчої комісії Світлана Кустова.

"Відповідно до затвердженого календарного плану звернення із заявою про відмову від балотування дозволяється до 7 квітня включно, а рішення про скасування приймається ЦВК до 8 квітня включно", - зазначила вона.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Прес-служба "Батьківщини"

Новини
"Європа чи Росія?" Порошенко поставив українців перед вибором. Відео

Кустова пояснила процедуру: якщо кандидат, який вийшов до другого туру, відмовляється від балотування, то замість нього в бюлетень включається наступний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

П'ятірка лідерів виглядає так:

  • Володимир Зеленський – 30,24% (5713825 голосів)

  • Петро Порошенко – 15,95% (3014523 голоси)

  • Юлія Тимошенко – 13,40% (2532230 голосів)

  • Юрій Бойко – 11,67% (2205974 голоси)

  • Анатолій Гриценко – 6,91% (1306411 голосів)

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Юлія ТимошенкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
65
97
Смішно
12
Цікаво
16
Сумно
15
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А если Порошенко Зеленского вызовет на дуэль, и они друг друга застрелят, то и Бойко пройдет. Аналитика, хули...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Чушь какая-то.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ilchenko Tamara, это политика...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
У Тимошенко спадкова карма - робити підлість ближнім
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки