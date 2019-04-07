Тимошенко може потрапити до другого туру: в ЦВК назвали умову

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко можуть відмовитися від участі у виборах до кінця 7 квітня.
В цьому випадку до другого туру проходить Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце в першому турі, повідомила "Українським новинам" член Центральної виборчої комісії Світлана Кустова.
"Відповідно до затвердженого календарного плану звернення із заявою про відмову від балотування дозволяється до 7 квітня включно, а рішення про скасування приймається ЦВК до 8 квітня включно", - зазначила вона.
Юлія Тимошенко
Прес-служба "Батьківщини"
Кустова пояснила процедуру: якщо кандидат, який вийшов до другого туру, відмовляється від балотування, то замість нього в бюлетень включається наступний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.
П'ятірка лідерів виглядає так:
Володимир Зеленський – 30,24% (5713825 голосів)
Петро Порошенко – 15,95% (3014523 голоси)
Юлія Тимошенко – 13,40% (2532230 голосів)
Юрій Бойко – 11,67% (2205974 голоси)
Анатолій Гриценко – 6,91% (1306411 голосів)
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