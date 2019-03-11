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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Стало відомо, хто погрожував Зеленському та його сім'ї

3.6тЧитати матеріал російською

Правоохоронці встановили жінку, яка відправляла смс-повідомлення з погрозами на адресу кандидата в президенти Володимира Зеленського на номер студії "Квартал-95".

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає Укрінформ.

"В кінці лютого до Головного слідчого управління звернувся кандидат у президенти України Володимир Зеленський, що на один із телефонів, який наведено на сайті студії “Квартал-95”, систематично приходять смс-повідомлення з погрозами в його бік та в бік членів його родини. Національна поліція оперативно встановила особу, яка здійснювала надсилання цих повідомлень. Нею виявилася, ймовірно, психічно хвора жінка", — розповів Цуцкірідзе.

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За його словами, телефон вилучено як речовий доказ. Проводяться необхідні слідчі дії, зокрема психіатрична експертиза.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот з інтерв'ю "Українській правді"

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рейтинг Зеленського продовжує зростати. За нього готові проголосувати 32,9% українців. Це більше, ніж у Порошенка і Тимошенко разом, за яких готові віддати голоси 17,5% і 15,1% громадян відповідно.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Dell Alex
Dell Alex
Психиатрическая экспертиза Зеленского? ))
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Колобов Макс
Колобов Макс
Та його ж гидко паличками взяти.
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