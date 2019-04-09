Скільки коштують дебати Порошенка і Зеленського: розкритий важливий нюанс

Остаточну вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком поки підрахувати неможливо.

Про це повідомила адміністрація стадіону на сторінці у Facebook, зазначивши, що тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на проведення дебатів можна оприлюднити точну суму.

"Без детального технічного завдання, розуміння формату і точної локації дебатів у межах арени, наявності або відсутності глядачів і багатьох інших технічних та організаційних чинників, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Також адміністрація звернулася до UA: Суспільне мовлення і ЗМІ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів на стадіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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