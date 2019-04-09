МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Скільки коштують дебати Порошенка і Зеленського: розкритий важливий нюанс

891Читати матеріал російською

Остаточну вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком поки підрахувати неможливо.

Про це повідомила адміністрація стадіону на сторінці у Facebook, зазначивши, що тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на проведення дебатів можна оприлюднити точну суму.

"Без детального технічного завдання, розуміння формату і точної локації дебатів у межах арени, наявності або відсутності глядачів і багатьох інших технічних та організаційних чинників, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Новини
"Насмілься, вийди!" Порошенко поставив крапку в дебатах із Зеленським

Також адміністрація звернулася до UA: Суспільне мовлення і ЗМІ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів на стадіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки