Скільки коштують дебати Порошенка і Зеленського: розкритий важливий нюанс

Остаточну вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком поки підрахувати неможливо.
Про це повідомила адміністрація стадіону на сторінці у Facebook, зазначивши, що тільки після узгодження всіх аспектів у рамках технічного завдання та проекту договору на проведення дебатів можна оприлюднити точну суму.
"Без детального технічного завдання, розуміння формату і точної локації дебатів у межах арени, наявності або відсутності глядачів і багатьох інших технічних та організаційних чинників, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу", – йдеться в повідомленні.
Володимир Зеленський і Петро Порошенко
Також адміністрація звернулася до UA: Суспільне мовлення і ЗМІ з проханням відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів на стадіоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія раніше заявляв, що вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" становить майже 6 млн грн.
Порошенко спочатку пропонував Зеленському провести дебати на стадіоні у неділю, 14 квітня.
Однак Зеленський наполягає на даті – 19 квітня. У Порошенка зі свого боку відповіли, що він чекає Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня.
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