"Росія вже не агресор!" Порошенко жорстко пройшовся по Зеленському

Президент України Петро Порошенко жорстко розкритикував свого опонента Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня, стверджуючи, що поважає Зеленського "як прекрасного актора".

"Я не стверджую, що він любить Путіна або спілкується з ним. Я не володію такою інформацією. Але якщо він поїде говорити з Путіним, то з чим він повернеться?" — заявив Порошенко.

Також він дорікнув Зеленському за критику Мінських угод, високо оцінивши цей формат переговорів. Раніше шоумен заявляв, що необхідно розширити стіл переговорів за рахунок США і Великобританії, оскільки в нинішньому форматі "Мінськ", за його словами, є малоефективним.

За словами Порошенка, Зеленський нібито не вважає Росію агресором і виступає за переговори з "Л/ДНР". Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків.

"Росію вивели. Росія вже не агресор. Санкції проти Росії не треба вводити!" — стверджував Порошенко, коментуючи погляди Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський публічно заявив, що не буде жертвувати територіями України в переговорах із главою Росії Володимиром Путіним щодо відновлення миру в країні.

Також він відповів на звинувачення Порошенка в тому, що у нього нібито "вектор на Москву". Такі звинувачення в бік Зеленського послідували після того, як він викликав президента на дебати.

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