"Рейтинг росте": Порошенко заявив, що стрімко наздоганяє Зеленського

Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що стрімко скорочує відставання від опонента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня з посиланням на соціологів, однак не уточнив, про які саме дані йдеться.

"Соціологія - це як дзеркало. Думаю, це можна брати за базу. За соціологічними даними, близько 60% готові підтримати мого опонента, а 40% готові проголосувати за мене", - стверджує Порошенко.

"60%, що визначилися голосувати за мого опонента, друзі, я буду боротися за кожен ваш голос. Моя підтримка зростає, а мого опонента скорочується", – заявив він, висловивши впевненість у тому, що переможе в другому турі.

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін. При цьому за підсумками першого туру Зеленський випередив Порошенка майже на 15%.

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