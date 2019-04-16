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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Рейтинг росте": Порошенко заявив, що стрімко наздоганяє Зеленського

27тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що стрімко скорочує відставання від опонента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня з посиланням на соціологів, однак не уточнив, про які саме дані йдеться.

"Соціологія - це як дзеркало. Думаю, це можна брати за базу. За соціологічними даними, близько 60% готові підтримати мого опонента, а 40% готові проголосувати за мене", - стверджує Порошенко.

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"60%, що визначилися голосувати за мого опонента, друзі, я буду боротися за кожен ваш голос. Моя підтримка зростає, а мого опонента скорочується", – заявив він, висловивши впевненість у тому, що переможе в другому турі.

"Рейтинг росте": Порошенко заявив, що стрімко наздоганяє Зеленського

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін. При цьому за підсумками першого туру Зеленський випередив Порошенка майже на 15%.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
КАК ТО ПОХ! ЗЕЛЯ ЖГИ эту НЕДОСТРАНУ 404.Давно ей пора СГИНУТЬ Какой им в жопу ПРЕЗИДЕНТ облезут - ПАСТУХ с КНУТОМ им НАДО! Чтобы ПИЗДИЛ каждый день. Следующим ПРЕЗИКОМ им ослика ИА поставим, какая НАХ разница.Ослик тоже трахаться хочет)))
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vc МС
vc МС
к пете белочка зашла..
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Ронович Рон
Ронович Рон
21 -го сливаем пороха в унитаз))
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