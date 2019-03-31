"Президент Украины уже известен": социолог дал прогноз

Официальные результаты ЦИК по рейтингу кандидатов в президенты Украины не будут слишком отличаться от опубликованных данных экзит-полов. Более того, кто станет будущим президентом Украины, уже известно.

"Большой разницы между данными экзит-полов и официальными результатами не будет, тем более что и данные различных экзит-полов совпадают", – об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Более того, социолог уверен, что победитель выборов президента Украины уже известен: "Такой отрыв ликвидировать невозможно, никогда не ликвидировался".

Социолог также не видит никакой возможности для обжалования результатов первого тура выборов любым из кандидатов.

Выборы в Украине 2019

"Все нарушения, которые происходили, имели формально-бюрократический характер, которые не повлиял бы даже на один процент голосов. С пальца высосать можно все, что угодно, но никаких серьезных факторов для обжалования нет", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, в 20:00 31 марта в Украине завершилось голосование на выборах президента. Для их проведения была создана 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыму и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся