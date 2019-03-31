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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Президент Украины уже известен": социолог дал прогноз

8.9тЧитать материал на украинском

Официальные результаты ЦИК по рейтингу кандидатов в президенты Украины не будут слишком отличаться от опубликованных данных экзит-полов. Более того, кто станет будущим президентом Украины, уже известно.

"Большой разницы между данными экзит-полов и официальными результатами не будет, тем более что и данные различных экзит-полов совпадают", – об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Более того, социолог уверен, что победитель выборов президента Украины уже известен: "Такой отрыв ликвидировать невозможно, никогда не ликвидировался".

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Выборы президента 2019: как голосовали украинцы, фото, видео

Социолог также не видит никакой возможности для обжалования результатов первого тура выборов любым из кандидатов.

Выборы в Украине 2019

Выборы в Украине 2019

"Все нарушения, которые происходили, имели формально-бюрократический характер, которые не повлиял бы даже на один процент голосов. С пальца высосать можно все, что угодно, но никаких серьезных факторов для обжалования нет", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, в 20:00 31 марта в Украине завершилось голосование на выборах президента. Для их проведения была создана 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыму и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Кречко Эд
Кречко Эд
Первый норм пост на обозе!! Все таки доходит до народа что Петр человек старой воровской системы.. Он же варится там будучи депутатом при кучме.. Министр в двух правительствах и вы думаете что он об народе думает? Наконец-то народ очнулся что люди на майдане гибли зря что Порошенко обосрал смерти людей на майдане и продолжает свои темные бизнесовыые делишки прикрываясь Томосом войной и мовой!!
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