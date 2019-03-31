МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Президент України вже відомий": соціолог дав прогноз

8.6тЧитати матеріал російською

Офіційні результати ЦВК по рейтингу кандидатів у президенти України не будуть надто відрізнятися від опублікованих даних екзит-полів. Більше того, хто стане майбутнім президентом України, вже відомо.

"Великої різниці між даними екзит-полів та офіційними результатами не буде, тим більше що і дані різних екзит-полів співпадають", – про це в коментарі OBOZREVATEL сказав завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк.

Більше того, соціолог впевнений, що переможець виборів президента України вже відомий: "Такий відрив ліквідувати неможливо, ніколи не ліквідовувався".

Новини
Вибори президента 2019: як голосували українці, фото, відео

Соціолог також не вбачає жодної можливості для оскарження результатів першого туру виборів будь-ким з кандидатів.

Вибори в Україні 2019

Вибори в Україні 2019

"Всі порушення, які відбувалися сьогодні, мали формально-бюрократичний характер, які не вплинув би навіть на один відсоток голосів. З пальця можна висмоктати все, що завгодно, але ніяких серйозних факторів для оскарження немає", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, о 20:00 31 березня в Україні завершилося голосування на виборах президента. Для їх проведення було створено 199 виборчих округів на всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
89
5
Смішно
4
Цікаво
35
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кречко Эд
Кречко Эд
Первый норм пост на обозе!! Все таки доходит до народа что Петр человек старой воровской системы.. Он же варится там будучи депутатом при кучме.. Министр в двух правительствах и вы думаете что он об народе думает? Наконец-то народ очнулся что люди на майдане гибли зря что Порошенко обосрал смерти людей на майдане и продолжает свои темные бизнесовыые делишки прикрываясь Томосом войной и мовой!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки