"Президент України вже відомий": соціолог дав прогноз

Офіційні результати ЦВК по рейтингу кандидатів у президенти України не будуть надто відрізнятися від опублікованих даних екзит-полів. Більше того, хто стане майбутнім президентом України, вже відомо.

"Великої різниці між даними екзит-полів та офіційними результатами не буде, тим більше що і дані різних екзит-полів співпадають", – про це в коментарі OBOZREVATEL сказав завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк.

Більше того, соціолог впевнений, що переможець виборів президента України вже відомий: "Такий відрив ліквідувати неможливо, ніколи не ліквідовувався".

Соціолог також не вбачає жодної можливості для оскарження результатів першого туру виборів будь-ким з кандидатів.

Вибори в Україні 2019

"Всі порушення, які відбувалися сьогодні, мали формально-бюрократичний характер, які не вплинув би навіть на один відсоток голосів. З пальця можна висмоктати все, що завгодно, але ніяких серйозних факторів для оскарження немає", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, о 20:00 31 березня в Україні завершилося голосування на виборах президента. Для їх проведення було створено 199 виборчих округів на всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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