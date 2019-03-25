Выборы в Украине: во второй тур может вырваться Гриценко

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко имеет высокие шансы пройти во второй тур выборов президента в Украине. При этом он со значительным отрывом может опередить своих главных конкурентов — действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Что касается шоумена Владимира Зеленского, то с ним, оказавшись во втором туре, Гриценко будет идти нога в ногу. Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социального инжиниринга "РАНД", представленные 25 марта, передает Интерфакс-Украина.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Согласно исследованию, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то 17,3% украинцев проголосовали бы за Зеленского, 13,9% — за Порошенко, 13,2% — за Гриценко и 13% — за Тимошенко.

В то же время, 8,5% всех опрошенных готовы голосовать за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, 3,6% — за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, 3,2% — за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Среди тех, кто определился с выбором и придет на избирательные участки, за Зеленского намерены голосовать 22,5%, за Порошенко — 18,1%, за Гриценко — 17,1%, за Тимошенко — 16,9%, за Бойко — 11%, за Вилкула — 4,7%, за Ляшко — 4,2%.

Петр Порошенко

При этом 8% украинцев еще не определились с выбором, а 15,4% респондентов не намерены голосовать.

Если во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, то первый побеждает с результатом 30,6% на 16,5%. В паре с Порошенко Зеленский побеждает с результатом 29,4% на 21,8%. В паре с Гриценко у Зеленского незначительное преимущество – 27,9% на 27,8%.

Владимир Зеленский Ukranews.com

При условии выхода Гриценко во второй тур выборов, он побеждает Порошенко с разницей 32,8% на 22,4%, и Тимошенко — с результатом 32,4% на 21,1%.

В возможной паре Тимошенко и Порошенко лидер "Батьківщини" получает преимущество с результатом 23,7% на 21,6%.

Юлия Тимошенко Пресс-служба Батьківщини

Опрос проводился с 16 по 23 марта. Было опрошено 1800 респондентов методом стандартизированного интервью "face-to-face" во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки — не более 2,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последнему итогу опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

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