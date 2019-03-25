МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Выборы в Украине: во второй тур может вырваться Гриценко

6.6тЧитать материал на украинском

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко имеет высокие шансы пройти во второй тур выборов президента в Украине. При этом он со значительным отрывом может опередить своих главных конкурентов — действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

Что касается шоумена Владимира Зеленского, то с ним, оказавшись во втором туре, Гриценко будет идти нога в ногу. Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра социального инжиниринга "РАНД", представленные 25 марта, передает Интерфакс-Украина.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Согласно исследованию, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то 17,3% украинцев проголосовали бы за Зеленского, 13,9% — за Порошенко, 13,2% — за Гриценко и 13% — за Тимошенко.

В то же время, 8,5% всех опрошенных готовы голосовать за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, 3,6% — за кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, 3,2% — за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Новости
У Зеленского сменился главный конкурент на выборах: результаты нового опроса

Среди тех, кто определился с выбором и придет на избирательные участки, за Зеленского намерены голосовать 22,5%, за Порошенко — 18,1%, за Гриценко — 17,1%, за Тимошенко — 16,9%, за Бойко — 11%, за Вилкула — 4,7%, за Ляшко — 4,2%.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

При этом 8% украинцев еще не определились с выбором, а 15,4% респондентов не намерены голосовать.

Если во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко, то первый побеждает с результатом 30,6% на 16,5%. В паре с Порошенко Зеленский побеждает с результатом 29,4% на 21,8%. В паре с Гриценко у Зеленского незначительное преимущество – 27,9% на 27,8%.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ukranews.com

Новости
Гриценко назвал три вещи, которые хочет реализовать за президентский срок

При условии выхода Гриценко во второй тур выборов, он побеждает Порошенко с разницей 32,8% на 22,4%, и Тимошенко — с результатом 32,4% на 21,1%.

В возможной паре Тимошенко и Порошенко лидер "Батьківщини" получает преимущество с результатом 23,7% на 21,6%.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Пресс-служба Батьківщини

Опрос проводился с 16 по 23 марта. Было опрошено 1800 респондентов методом стандартизированного интервью "face-to-face" во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки — не более 2,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последнему итогу опроса КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Анатолий ГриценкоЮлия ТимошенкоПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
24
10
Смешно
13
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Еврей сделает)))ну сделает украинца...))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ttt ta
ttt ta
/ТАСС/. Около 32,1% граждан Украины готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на очередных выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта. "Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%)", - цитирует результаты опроса украинский телеканал "1+1".
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ttt ta, ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ Из телетайпной ленты ТАСС. В КРЕМЛЕ эйфория все пьют шампанское. Всем расеянцам роздать БОЯРУ В РАсеи гос.праздник!!!!!!=)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Motuz Platon
Motuz Platon
ttt ta, Ну с ТАСС понятно. А что с газетой "Правда"?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Почему бы Гриценко и Тимошенко не отдать свои голоса Зеленскому. Вот тогда Порошенко очень сильно обкакался бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения