Вибори в Україні: до другого туру може вирватися Гриценко

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко має високі шанси пройти до другого туру виборів президента в Україні. При цьому він зі значним відривом може випередити своїх головних конкурентів — чинного президента Петра Порошенка і лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Що стосується шоумена Володимира Зеленського, то з ним, опинившись у другому турі, Гриценко йтиме нога в ногу. Про це свідчать підсумки опитування Центру соціального інжинірингу "РАНД", оприлюднені 25 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

Згідно з дослідженням, якби вибори президента України проходили найближчої неділі, то 17,3% українців проголосували б за Зеленського, 13,9% — за Порошенка, 13,2% — за Гриценка і 13% — за Тимошенко.

Водночас 8,5% всіх опитаних готові голосувати за кандидата від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка, 3,6% — за кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула, 3,2% — за лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Серед тих, хто визначився з вибором і прийде на виборчі дільниці, за Зеленського мають намір голосувати 22,5%, за Порошенка — 18,1%, за Гриценка — 17,1%, за Тимошенко — 16,9%, за Бойко — 11 %, за Вілкула — 4,7%, за Ляшка — 4,2%.

Петро Порошенко

При цьому 8% українців ще не визначилися з вибором, а 15,4% респондентів не мають наміру голосувати.

Якщо до другого туру виходять Зеленський і Тимошенко, то перший перемагає з результатом 30,6% на 16,5%. У парі з Порошенком Зеленський перемагає з результатом 29,4% на 21,8%. У парі з Гриценком у Зеленського незначна перевага — 27,9% на 27,8%.

Володимир Зеленський Ukranews.com

За умови виходу Гриценка до другого туру виборів, він перемагає Порошенка з різницею 32,8% на 22,4%, і Тимошенко — з результатом 32,4% на 21,1%.

У можливій парі Тимошенко і Порошенка лідер "Батьківщини" отримує перевагу з результатом 23,7% на 21,6%.

Юлія Тимошенко Прес-служба Батьківщини

Опитування проводилося з 16 по 23 березня. Було опитано 1800 респондентів методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" в усіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки — не більше 2,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім підсумком опитування КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій ідуть Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

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