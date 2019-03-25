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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

Вибори в Україні: до другого туру може вирватися Гриценко

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Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко має високі шанси пройти до другого туру виборів президента в Україні. При цьому він зі значним відривом може випередити своїх головних конкурентів чинного президента Петра Порошенка і лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Що стосується шоумена Володимира Зеленського, то з ним, опинившись у другому турі, Гриценко йтиме нога в ногу. Про це свідчать підсумки опитування Центру соціального інжинірингу "РАНД", оприлюднені 25 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

Згідно з дослідженням, якби вибори президента України проходили найближчої неділі, то 17,3% українців проголосували б за Зеленського, 13,9% — за Порошенка, 13,2% — за Гриценка і 13% — за Тимошенко.

Водночас 8,5% всіх опитаних готові голосувати за кандидата від "Опозиційної платформи За життя" Юрія Бойка, 3,6% за кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула, 3,2% за лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

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Серед тих, хто визначився з вибором і прийде на виборчі дільниці, за Зеленського мають намір голосувати 22,5%, за Порошенка — 18,1%, за Гриценка — 17,1%, за Тимошенко — 16,9%, за Бойко — 11 %, за Вілкула — 4,7%, за Ляшка — 4,2%.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

При цьому 8% українців ще не визначилися з вибором, а 15,4% респондентів не мають наміру голосувати.

Якщо до другого туру виходять Зеленський і Тимошенко, то перший перемагає з результатом 30,6% на 16,5%. У парі з Порошенком Зеленський перемагає з результатом 29,4% на 21,8%. У парі з Гриценком у Зеленського незначна перевага — 27,9% на 27,8%.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Ukranews.com

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За умови виходу Гриценка до другого туру виборів, він перемагає Порошенка з різницею 32,8% на 22,4%, і Тимошенко — з результатом 32,4% на 21,1%.

У можливій парі Тимошенко і Порошенка лідер "Батьківщини" отримує перевагу з результатом 23,7% на 21,6%.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Прес-служба Батьківщини

Опитування проводилося з 16 по 23 березня. Було опитано 1800 респондентів методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face" в усіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не більше 2,5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім підсумком опитування КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій ідуть Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

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Особи
Анатолій ГриценкоЮлія ТимошенкоПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Еврей сделает)))ну сделает украинца...))
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ttt ta
ttt ta
/ТАСС/. Около 32,1% граждан Украины готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на очередных выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта. "Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%)", - цитирует результаты опроса украинский телеканал "1+1".
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ttt ta, ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ Из телетайпной ленты ТАСС. В КРЕМЛЕ эйфория все пьют шампанское. Всем расеянцам роздать БОЯРУ В РАсеи гос.праздник!!!!!!=)))))))))
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Motuz Platon
Motuz Platon
ttt ta, Ну с ТАСС понятно. А что с газетой "Правда"?
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Почему бы Гриценко и Тимошенко не отдать свои голоса Зеленскому. Вот тогда Порошенко очень сильно обкакался бы.
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