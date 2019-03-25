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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

У Зеленського змінився головний конкурент на виборах: результати нового опитування

3.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський утримує перше місце в президентському рейтингу, а його найближчим конкурентом українці назвали лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Згідно з результатами спільного соцдослідження, проведеного компаніями КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" із 5 по 14 березня, їх готові підтримати 18,9% і 11,2% всіх опитаних відповідно.

Що стосується чинного президента Петра Порошенка, то він поступається Тимошенко лише на 0,1%. Серед усіх опитаних його готові підтримати 11,1%.

Зеленський, Тимошенко, Порошенко

Зеленський, Тимошенко, Порошенко

За лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 6,7%, кандидата в президенти від "Опозиційної платформи — За життя" Юрія Бойка — 5,8%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка — 3,6%, кандидата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула — 2,7%, екс-голову СБУ Ігоря Смешка — 2,5%. Рейтинг інших кандидатів — нижче 2%.

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Серед тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні, за Зеленського хочуть проголосувати 27,7%, за Тимошенко — 16,6%, Порошенка — 16,4%.

За Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Бойка — 8,4%, Ляшка — 5,3%, Вілкула — 4%, Смешка — 3,7%. Рейтинг інших кандидатів — нижче 2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останнім підсумком опитування КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці й визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій слідують Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
В стране животных ..суматоха...выбор вожака...эх..животные животные
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1
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
У Голобородбка сменился конкурент!!! Зеленский АКТЕР! Самого Зеленского никто не знает. Это как голосовать за Красную шапочку, Змея Горыныча - за ОБРАЗ, созданный режиссером! На дебаты Зеленский не ходит, что он думает и что хочет и может сделать - никто не знает! Знают Образ - Голобородька!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Гавриш Лариса, а ты за кого?за алкаша?
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