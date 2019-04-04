''Боротьба за 50% голосів'': соціолог оцінила дебати Зеленського і Порошенка

Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка вплинуть на тих виборців, які так і не визначилися зі своїм вибором.

Про це OBOZREVATEL розповіла Голова правління Українського інституту соцдосліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва. На її думку, дискусія кандидатів буде спрямована на ті 50% виборців, які в першому турі віддали свої голоси не за них.

"Ми під час проведення екзит-полу в першому турі виборів запитували в людей, за кого вони будуть голосувати у другому. Виходить, що відповіді тих, хто не голосував за Зеленського і Порошенка в першому турі, розподілилися приблизно 2 до 1. Тобто в будь-якому випадку розклад не особливо зміниться. Водночас є ще приблизно 20% виборців, які просто не знають, що їм робити, ще 10% взагалі не підуть на вибори.

Сумарно маємо до 30% людей, які прийшли на ці вибори і не знають, як діяти далі. Ось для них дебати і можуть мати значення. Для прихильників кожного з кандидатів дебати не матимуть особливого ефекту, якщо не відбудеться нічого екстраординарного..." — впевнена соціолог.

Що стосується поведінки кандидатів під час дискусії, то тут більш зрозумілий образ чинного глави держави.

"По-перше, він не повинен зрадити тій програмі, яку заявляв. По-друге, він зрозумів, що не працював із молоддю. Можна припустити, що компонент буде посилений і зроблений грамотніше", — вважає Балакірєва.

Володимиру Зеленському важливо в цій ситуації максимально чітко і красиво розповісти виборцям про свою програму. Велике значення має і подача.

"Мені здається, що на дебатах програє той, хто агресивніший. Виграє той, хто буде толерантнішим. Виходячи з поведінки Петра Порошенка, видно, що в нього більш агресивний внутрішній настрій, і це виривається. Йому, через його психотип, буде складніше тримати ситуацію. Від дебатів кардинального впливу не буде, але певний ефект варто очікувати на тих, хто ще не визначився", — підсумувала соціолог.

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