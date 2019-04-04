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''Боротьба за 50% голосів'': соціолог оцінила дебати Зеленського і Порошенка

6.5тЧитати матеріал російською

Дебати кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка вплинуть на тих виборців, які так і не визначилися зі своїм вибором.

Про це OBOZREVATEL розповіла Голова правління Українського інституту соцдосліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва. На її думку, дискусія кандидатів буде спрямована на ті 50% виборців, які в першому турі віддали свої голоси не за них.

"Ми під час проведення екзит-полу в першому турі виборів запитували в людей, за кого вони будуть голосувати у другому. Виходить, що відповіді тих, хто не голосував за Зеленського і Порошенка в першому турі, розподілилися приблизно 2 до 1. Тобто в будь-якому випадку розклад не особливо зміниться. Водночас є ще приблизно 20% виборців, які просто не знають, що їм робити, ще 10% взагалі не підуть на вибори.

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Сумарно маємо до 30% людей, які прийшли на ці вибори і не знають, як діяти далі. Ось для них дебати і можуть мати значення. Для прихильників кожного з кандидатів дебати не матимуть особливого ефекту, якщо не відбудеться нічого екстраординарного..." впевнена соціолог.

Що стосується поведінки кандидатів під час дискусії, то тут більш зрозумілий образ чинного глави держави.

''Боротьба за 50% голосів'': соціолог оцінила дебати Зеленського і Порошенка

"По-перше, він не повинен зрадити тій програмі, яку заявляв. По-друге, він зрозумів, що не працював із молоддю. Можна припустити, що компонент буде посилений і зроблений грамотніше", вважає Балакірєва.

Володимиру Зеленському важливо в цій ситуації максимально чітко і красиво розповісти виборцям про свою програму. Велике значення має і подача.

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"Мені здається, що на дебатах програє той, хто агресивніший. Виграє той, хто буде толерантнішим. Виходячи з поведінки Петра Порошенка, видно, що в нього більш агресивний внутрішній настрій, і це виривається. Йому, через його психотип, буде складніше тримати ситуацію. Від дебатів кардинального впливу не буде, але певний ефект варто очікувати на тих, хто ще не визначився", підсумувала соціолог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Еще было популярно в недоразвитых странах в прошлом веке бои в грязи устраивать, в концлагере нацистов это будет иметь успех - бой двух петухов)))
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