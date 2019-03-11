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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Просувають п'яту колону!" Розкрито підлий план Кремля на виборах в Україні

1.8тЧитати матеріал російською

Російська Федерація готує провокації, щоб не визнавати президентські вибори в Україні.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook, зазначивши, що одним з пунктів "кремлівського плану" був спровокований Москвою скандал через відмову Києва допустити громадян РФ у ролі спостерігачів.

"Наступний крок (і він вже здійснюється) — провокація свідомо очікуваної негативної реакції України на приїзд в нашу країну одіозних західних журналістів, які "засвітилися" у Криму і ОРДЛО, як і представників власне російських пропагандистських ЗМІ", — зазначив він.

Все це, за словами Тимчука, підготовка світової спільноти з боку російського керівництва до жорсткої позиції Москви про визнання виборів президента України "нелегітимними", тобто саме як таких, які "не відображають волю громадян України".

Вибори в Україні

Вибори в Україні

"Дело"

"Розробка і реалізація цього проекту вже йде повним ходом. Однією з технологій буде використання контрольованих російськими спецслужбами інтернет-майданчиків, зокрема Telegram-каналів, для нібито "об'єктивного" і "незаангажованого" опитування виборців у день голосування", — зазначив координатор ІС .

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За його словами, основною метою таких маніпуляцій буде отримання картинки про "реальну" низьку явку громадян України на вибори, після цього варто очікувати масового вкидання інформації про нібито завищену в офіційних повідомленнях ЦВК явку виборців і "цинічне підтасовуванні Києвом результатів виборів".

"За задумом кремлівських політтехнологів і аналітиків спецслужб РФ, реалізація даного проекту дозволить впливати на політичну ситуацію в Україні за будь-якого результату виборів. Зокрема з метою дестабілізації ситуації — для просування на парламентських виборах в Україні "партії миру і стабільності", своєї п'ятої колони", — підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на втручання в українські вибори.

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Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Из разных источников поступают сведения, что с начала этого месяца(февраля) СБУ совместно с МВД внедряет в состав территориальных избирательных комиссий всех уровней заранее подготовленных доверенных лиц, которые негласно будут контролировать "правильность" подсчёта голосов на избирательных участках. Будут организованы хорошо известные всем "карусели", вброс фальшивых бюллетеней от имени "мёртвых душ", простая "коррекция" результатов подсчёта - т.е. ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВАНИЯ! Желаемая цель - сделать "победителем" и оставить на НОВЫЙ СРОК Порошенко. Для этого в Украину прибыла многочисленная группа политтехнологов и чиновников из госдепа США, организовано щедрое финансирование силовых структур и нацистских организаций, которые, разумеется, будут осуществлять контроль над выборным процессом и прибегать к ЗАПУГИВАНИЮ и УСТРАНЕНИЮ тех украинских граждан, которые НЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА Порошенко и будут выступать против нынешней ПРЕСТУПНОЙ и АНТИНАРОДНОЙ власти.
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минин евген
минин евген
"что бы не признать президентские выборы в Украине". кого интересует мнение отсталого кацапья, немытая РПЦя до сих не признала, что земля круглая.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ооооо...врун Тымчук...давно не было...а где второй врун...герой атошник...Гай Комминтерновский???
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, жаль ты тут пасешься, алень одичалый.
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