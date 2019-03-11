"Просувають п'яту колону!" Розкрито підлий план Кремля на виборах в Україні

Російська Федерація готує провокації, щоб не визнавати президентські вибори в Україні.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на сторінці у Facebook, зазначивши, що одним з пунктів "кремлівського плану" був спровокований Москвою скандал через відмову Києва допустити громадян РФ у ролі спостерігачів.

"Наступний крок (і він вже здійснюється) — провокація свідомо очікуваної негативної реакції України на приїзд в нашу країну одіозних західних журналістів, які "засвітилися" у Криму і ОРДЛО, як і представників власне російських пропагандистських ЗМІ", — зазначив він.

Все це, за словами Тимчука, підготовка світової спільноти з боку російського керівництва до жорсткої позиції Москви про визнання виборів президента України "нелегітимними", тобто саме як таких, які "не відображають волю громадян України".

Вибори в Україні "Дело"

"Розробка і реалізація цього проекту вже йде повним ходом. Однією з технологій буде використання контрольованих російськими спецслужбами інтернет-майданчиків, зокрема Telegram-каналів, для нібито "об'єктивного" і "незаангажованого" опитування виборців у день голосування", — зазначив координатор ІС .

За його словами, основною метою таких маніпуляцій буде отримання картинки про "реальну" низьку явку громадян України на вибори, після цього варто очікувати масового вкидання інформації про нібито завищену в офіційних повідомленнях ЦВК явку виборців і "цинічне підтасовуванні Києвом результатів виборів".

"За задумом кремлівських політтехнологів і аналітиків спецслужб РФ, реалізація даного проекту дозволить впливати на політичну ситуацію в Україні за будь-якого результату виборів. Зокрема з метою дестабілізації ситуації — для просування на парламентських виборах в Україні "партії миру і стабільності", своєї п'ятої колони", — підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на втручання в українські вибори.

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