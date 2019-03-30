Призналась сама: глава избирательной комиссии "попала" на 7 лет тюрьмы

На Львовщине председатель одного из участковых избирательных комиссий испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "ВЫБЫЛ" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты.

Как информирует пресс-служба областной полиции, женщина посчитала, что кандидат "снялся с выборов", и когда осознала свою ошибку, сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

Уточняется, что председатель участковой комиссии услышала, что один из кандидатов якобы выбыл из избирательной гонки, от неизвестного лица 28 марта.

Иллюстрация Подробности

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.158 УК (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Иллюстрация. Избирательные бюллетени Новое Время

Ранее OBOZREVATEL составил памятку для избирателей, разобравшись, что можно и нельзя делать на выборах президента 31 марта, и как себя вести, если увидели нарушения.

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