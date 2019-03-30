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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Голова виборчої комісії зіпсувала майже 200 бюлетенів: їй загрожує 7 років в'язниці

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На Львівщині голова однієї з дільничних виборчих комісій зіпсувала 180 бюлетенів для голосування, поставивши штамп "ВИБУВ" навпроти прізвища одного з кандидатів у президенти.

Як інформує прес-служба обласної поліції, жінка вважала, що кандидат "знявся з виборів", і коли усвідомила свою помилку, сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

Уточнюється, що голова дільничної комісії почула, що один із кандидатів нібито вибув із виборчих перегонів, від невідомої особи 28 березня.

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Непомітно псують бюлетені: в Україні вигадали витончений спосіб фальсифікації на виборах

Ілюстрація

Ілюстрація

Подробности

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.158 КК (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Правоохоронці вилучили речові докази, проводиться досудове розслідування.

Ілюстрація. Виборчі бюлетені

Ілюстрація. Виборчі бюлетені

Новое Время

Раніше OBOZREVATEL склав пам'ятку для виборців, розібравшись, що можна і не можна робити на виборах президента 31 березня, а також як себе вести, якщо побачили порушення.

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Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
Національна поліція Українивибори в УкраїніВыборы 2019
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