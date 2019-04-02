"Прекратите истерику! Мы не Мордор!" В МВД обратились к противникам Зеленского

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал противников кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского прекратить истерики.

"Прекратите обиды и шельмование всех и вся только за то, что они думают иначе! Так не годится. Это вам только в минус. Стоит унять эмоции. Такая она норма прямой демократии – свободное волеизъявление граждан. Мы не в Мордоре! Мы живем в цивилизованной и правовой стране, где уважают право выбора каждого. Кто-то может с этим не соглашаться, но так случилось. Точка", – написал он на своей странице в Facebook.

Он посоветовал посмотреть, как проголосовали военные Вооруженных сил Украины в зоне ООС. "А это красноречиво свидетельствует о реальных настроениях людей", – подчеркнул советник министра.

Владимир Зеленский

"Следовательно, не нужно истерик. Выборы закончатся, а жизнь будет продолжаться. Нам всем жить в этой стране и смотреть друг другу в глаза," – написал Шкиряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что во время выборов президента Украины были замечены попытки получить доступ к избирательной системе с IP-адресов, зарегистрированных в России.

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