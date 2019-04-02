"Припиніть істерику! Ми не Мордор!" У МВС звернулися до противників Зеленського

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк закликав противників кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського припинити істерики.

"Припиніть образи і шельмування всіх і вся тільки за те, що вони мають іншу думку! Так не годиться. Це вам тільки в мінус. Варто вгамувати емоції. Така вона норма прямої демократії – вільне волевиявлення громадян. Ми не Мордор! Ми живемо в цивілізованій і правовій країні, де поважають право вибору кожного. Хтось може з цим не погоджуватися, але так сталося. Крапка", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він порадив подивитися, як проголосували військові Збройних сил України в зоні ООС. "А це красномовно свідчить про реальні настрої людей", – підкреслив радник міністра.

Володимир Зеленський

"Отже, не потрібно істерик. Вибори закінчаться, а життя триватиме. Нам усім жити у цій країні і дивитися одне одному в очі," – порадив Шкіряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що під час виборів президента України були помічені спроби отримати доступ до виборчої системи з IP-адрес, зареєстрованих у Росії.

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