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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Припиніть істерику! Ми не Мордор!" У МВС звернулися до противників Зеленського

4.7тЧитати матеріал російською

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк закликав противників кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського припинити істерики.

"Припиніть образи і шельмування всіх і вся тільки за те, що вони мають іншу думку! Так не годиться. Це вам тільки в мінус. Варто вгамувати емоції. Така вона норма прямої демократії – вільне волевиявлення громадян. Ми не Мордор! Ми живемо в цивілізованій і правовій країні, де поважають право вибору кожного. Хтось може з цим не погоджуватися, але так сталося. Крапка", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він порадив подивитися, як проголосували військові Збройних сил України в зоні ООС. "А це красномовно свідчить про реальні настрої людей", – підкреслив радник міністра.

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"Отже, не потрібно істерик. Вибори закінчаться, а життя триватиме. Нам усім жити у цій країні і дивитися одне одному в очі," – порадив Шкіряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що під час виборів президента України були помічені спроби отримати доступ до виборчої системи з IP-адрес, зареєстрованих у Росії.

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Особи
Зорян ШкірякВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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van Dijk Max
van Dijk Max
а где же ожидаемая фраза - повоняют и перестанут?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
van Dijk Max, Ну он же цивилизованный весь! ))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Шкиряк, а кто украинским образом тогда кто думать будет, если даже на этом уровне простительно и допустимо думать иначе? Может хватит уже шельмовать тех, для кого предательство нестерпимо?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Невельск skoriy, предали Украину раз за произвольный стиль ратуют, мыине произвольным образом как народ тысячи лет существуем. Заняты этим те, у кого не получается быть народом Украины, это ж очевидно
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Невельск skoriy
Невельск skoriy
Ильчук Андрей, А кто предатель и кого уже предали??? А
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Вибори закінчаться і вся камарілья дружно буде лизати командора Зе.
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