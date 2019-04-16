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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Предвыборные технологии": Порошенко прокомментировал возвращение Крючкова

1.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко считает, что экстрадиция подозреваемого в хищениях денег облэнерго экс-нардепа Дмитрия Крючкова является предвыборной технологией штаба его оппонента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. "Три года господин Крючков прятался по всему миру, начиная от Крыма и РФ, и заканчивая Германией, где он был задержан. За несколько недель до выборов он уходит и сдается немецкой власти. За две недели до выборов он пишет заявление, что готов добровольно вернуться в Украину и дать показания, и дает интервью журналистам... Ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют... Это предвыборные технологии штаба моего оппонента", – заявил глава украинского государства.

Порошенко спрогнозировал, что "завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале “1+1” на территории г-на Зеленского для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе".

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 15 апреля, экс-нардепа, председателя правления холдинговой компании "Энергосеть", замешанной в коррупционной схеме по присвоению средств "Запорожьеоблэнерго", Дмитрия Крючкова экстрадировали из Германии в Украину.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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