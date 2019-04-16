МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Передвиборні технології": Порошенко прокоментував повернення Крючкова

1.1тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко вважає, що екстрадиція підозрюваного у розкраданнях грошей обленерго екс-нардепа Дмитра Крючкова є передвиборчою технологією штабу його опонента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. "Три роки пан Крючков ховався по всьому світу, починаючи від Криму і РФ, і закінчуючи Німеччиною, де він був затриманий. За кілька тижнів до виборів він йде і здається німецькій владі. За два тижні до виборів він пише заяву, що готовий добровільно повернутися в Україну і дати свідчення, і дає інтерв'ю журналістам... Нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають... Це передвиборчі технології штабу мого опонента", – заявив глава української держави.

Порошенко спрогнозував, що "завтра пана Крючкова поведуть до суду, післязавтра він опиниться на волі, а в четвер він буде на каналі "1 + 1" на території пана Зеленського для того, щоб зіграти свою роль у виборчому процесі".

Новини
Скандальний топ-чиновник СБУ Семочко звільнений: Порошенко підписав указ

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 квітня, екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "енергомережі", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки