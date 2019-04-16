"Передвиборні технології": Порошенко прокоментував повернення Крючкова

Президент України Петро Порошенко вважає, що екстрадиція підозрюваного у розкраданнях грошей обленерго екс-нардепа Дмитра Крючкова є передвиборчою технологією штабу його опонента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. "Три роки пан Крючков ховався по всьому світу, починаючи від Криму і РФ, і закінчуючи Німеччиною, де він був затриманий. За кілька тижнів до виборів він йде і здається німецькій владі. За два тижні до виборів він пише заяву, що готовий добровільно повернутися в Україну і дати свідчення, і дає інтерв'ю журналістам... Нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають... Це передвиборчі технології штабу мого опонента", – заявив глава української держави.

Порошенко спрогнозував, що "завтра пана Крючкова поведуть до суду, післязавтра він опиниться на волі, а в четвер він буде на каналі "1 + 1" на території пана Зеленського для того, щоб зіграти свою роль у виборчому процесі".

Петро Порошенко Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 квітня, екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "енергомережі", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.

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