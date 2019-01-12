''Зеленский может снять свою кандидатуру'': журналист озвучил возможную дату

Кандидат в президенты Украины и известный шоумен Владимир Зеленский может отказаться от участия в президентских выборах за 23 дня до дня голосования.

В его случае это может произойти 8 марта, написал в блоге на OBOZREVATEL украинский журналист Александр Демченко.

"А что обычно происходит в этот день? Правильно! Концерт "Вечернего квартала". В этот день можно Зеленскому повторить то, что он сказал в новогоднюю ночь, только с точностью до наоборот: "Я не иду!" и снять свою кандидатуру в пользу какого-то другого кандидата. До этого Зеленский таки напишет свою предвыборную программу и даже соберет 2,5 млн грн залога в ЦИК. А для чего? Чтобы повысить градус напряжения и заставить всех нервничать", – считает Демченко.

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По мнению журналиста, то же самое когда-то на выборах в 1980-м году во Франции сделал комик Мишель Колюччи, известный за псевдонимом Колюш.

Владимир Зеленский

"За месяц до выборов Колюш убрал свою кандидатуру, и многие тогда полагали, что это случилось по причине преследования. Правда, в своем последнем обращении кандидата в президенты он призвал голосовать за оппонента тогдашнего президента Франции. А после смерти Колюша его близкий друг Жорж Аттали написал книгу "Это был Франсуа Миттеран", где признался, что "Колюш" – это специально разработанная им технология. Тоже самое может быть и в случае с Зеленским. Эти два кандидата очень между собой похожи. Шоу обещает быть поистине смешным и завлекательным", – полагает журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства, может повторить феномен американского президента Дональда Трампа.

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