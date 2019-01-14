Правда чи брехня? Президентські обіцянки Зеленського розклали по поличках

Коміка Володимира Зеленського, який заявив, що братиме участь у виборах президента України, спіймали на маніпуляціях і брехні в його заявах щодо майбутнього управління країною.

Вони прозвучали в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Деякі слова шоумена, які не є повністю суб'єктивними, перевірили на фактаж експерти VoxCheck. Зокрема, мова йде про НАТО, МВФ, війну з Росією і військове співробітництво із зарубіжними партнерами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Про вступ до НАТО

"У мене питання по НАТО. Ми знаємо, що таке НАТО? Чи увійдуть війська, і ми будемо захищені від агресора? Іди домовся (з НАТО. — Ред.) тихо. Кому потрібні плакати твої? Кому треба в Конституції або де (це. — Ред.) закріпити? Я не розумію, ви дипломати або ви х*р знає хто? Ну ось я розумію, я домовлюся з НАТО, якщо це можливо", — сказав Зеленський.

Головні меседжі цієї цитати полягають у наступному:

- закріплення курсу на інтеграцію в НАТО в Конституції нічого не дасть;

- домовлятися про вступ в НАТО потрібно "тихо" (тобто без публічного обговорення).

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

Обидва вони є помилковими. По-перше, після закріплення в тексті Конституції орієнтації країни на НАТО це положення буде важче змінити (для цього потрібно буде голосування 2/3 парламенту) і це може бути додатковим свідченням серйозних намірів і визначеності України в переговорах з НАТО.

По-друге, "тихо", як це пропонує Зеленський, приєднатися до НАТО неможливо, адже процес вимагає низки комплексних реформ з використанням бюджетних ресурсів. Більш того, до країн-кандидатів є вагома вимога НАТО — підтримка населенням рішення про приєднання, рівень якої дізнаються через проведення загальнонаціонального референдуму.

"Хоча там (в НАТО. — Ред.) Такі умови... У нас війна на території, це вже одна з умов, коли ми не можемо вступити в альянс", — додав Зеленський.

Ці слова шоумена мають право на життя, оскільки в принципах щодо розширення НАТО зазначено, що кандидати на вступ повинні мирними способами вирішити територіальні або етнічні конфлікти і вирішення цих конфліктів буде враховуватися при ухваленні рішення про запрошення нового члена. Незважаючи на відсутність прямих заборон на прийняття в блок країн, що воюють, цей фактор, очевидно, буде грати роль такого, що стримує.

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

Співпраця з МВФ

"Які там (у МВФ. — Ред.) умови? Там же умови жорсткі. Вони кажуть, що без цього (кредитів МВФ. — Ред.) буде у нас дефолт... Взагалі, чесно кажучи: дають транш — треба брати... Там дуже жорсткі відсотки... Є приклади інших країн, яким вони видають кредити. Давайте покладемо папірці, давайте подивимося. А можна нам такі ж? Хлопці, а чого нам інші, а хто з вами домовився?", — прокоментував Зеленський суто економічне питання. Він стверджує, що:

- без кредитів МВФ в Україні буде дефолт;

- за кредитами МВФ високі відсотки, причому вищі, ніж в інших країнах.

Обидва цих меседжі, знову таки, є помилковими. Адже кредити МВФ навпаки дуже дешеві: для України середня ставка за кредитами МВФ становить близько 3%. Для порівняння: ставка за останніми випусками євробондів (осінь-2018) становила 8,994-9,750%.

Безумовно, МВФ окремо формує процентну ставку для кожної країни, орієнтуючись на її внесок в статутний капітал МВФ, розмір економіки, тип кредитної програми та інше. Однак навіть ці фактори не можуть призвести до того, що одні країни будуть отримувати дешеві кредити, а інші з величезними відсотками.

Що стосується залякувань дефолтом, то вони звучать не з вуст представників МВФ, а з вуст украінсмкіх економістів. Однак реформи, які Україна зобов'язується провадити для отримання кредитів, навпаки спрямовані на забезпечення економічного зростання (мова іде про створення ринку газу, антикорупційних органів, докапіталізацію банків та інше).

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

Війна з Росією

"Доведеться говорити (з Росією. — Ред.). Хочемо, не хочемо, через себе. Хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина. Я вважаю, що це хоча б перший крок. Припинити стрільбу і розвивати свою країну... Легко (уявляю переговори з Володимиром Путіним. — Ред.). Та треба говорити, все дуже просто: "Що ви хочете? Чого ви до нас прийшли?" Написали пункти. "Шо треба, хлопці? "Потім б я взяв ці пункти, мир-то треба на наших умовах. Потім сказав: "А ось наші пункти". Десь посередині б зійшлися... Люди, ось дивіться, я з ним (Путіним. — Ред.) говорив, ось список. А ось наш список. А ось вони йдуть на це. А далі, люди, я вважаю, що треба так. Але, як і вибір президента, все рішення за вами. Ось вам референдум. Нам би сказали: "Там через депутатів, поки проведеш референдум..." Та все просто. Та не треба нічого через ваших депутатів. Нам треба вирішити питання. Депутати, не хочете реф рендум, не даєте нам цю можливість? Гуляйте. Онлайн (проведемо опитування. — Ред.), по телевізору. Хлопці, нам треба хоча б знати результат, що думають люди. Люди тобі голосують. Однозначно за, однозначно проти не буде, але буде якась історія. Затвердили список (умов для перемир'я. — Ред.) і пішли жити", — представив своє бачення завершення війни Зеленський. Таким чином, він підтримує думку про те, що:

- з РФ і Володимиром Путіним можливо досягти компромісу — викласти вимоги обох сторін і зійтися "десь посередині";

- після цього потрібно оголосити референдум, на якому народ України голосує за чи проти досягнутого компромісу;

- на референдумі не буде однозначно "за" або "проти", але за його результатами можна сформувати якийсь остаточний список умов миру з РФ.

- якщо Верховна Рада не погоджується оголосити такий референдум, то можна провести опитування онлайн або через телебачення. Всі ці ідеї також є помилковими і маніпулятивними.

По-перше, Росія ніколи не виконує умови перемир'я, а також не змінює свої головні вимоги до України: легітимізувати окупацію Криму, заблокувати потенційний вступ України в НАТО, надати особливий статус для ОРДЛО зі збереженням там впливу РФ і фінансуванням цих територій з бюджету України. Все це не схоже на компроміс, що влаштовує обидві сторони за можливих перемовин.

По-друге, проведення загальнонаціонального референдуму з цих питань зараз неможливе через відсутність закону, який регулював би процедуру проведення плебісциту, а також змін до Конституції про амністію. Більш того, проведення референдуму з питань укладення мирної угоди є дуже ризикованим інструментом, оскільки він може ще більше розділити суспільство.

По-третє, фраза про те, що результатом референдуму не буде "однозначне за" або "однозначне проти" може свідчити про бажання провести референдум тільки "для галочки" і залишити можливість трактувати його результати на свій розсуд. Аналогічний висновок можна зробити і щодо пропозиції провести опитування онлайн або по телебаченню, оскільки такі методи абсолютно не є репрезентативними та правдивими.

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Про військову допомогу Україні

"У Канаді повно українців. Добре, ми зараз нікуди не вступаємо (в НАТО. — Ред). Ми можемо з канадцями підписати договір про якусь військову підтримку? Ну, просто мені цікаво. З поляками, там скільки наших українців працює... Хтось там проти НАТО. Ну, так є ж різні шляхи. Давайте з п'ятьма-сімома країнами укладемо якісь договори. Солдатами обінюємося, вони допомагають, приїжджають, (нам дають. — Ред.) зброю і так далі", — запропонував Зеленський.

Цей фрагмент інтерв'ю також можна розцінювати як маніпуляцію і погану обізнаність шоумена щодо ситуації у сфері оборонного співробітництва між Україною та її партнерами. Адже все, що він запропонував, вже давно реалізоване. Наприклад, у 2017 році Україна підписала оборонну угоду з Канадою, у 2018 році її доповнили угодою про підготовку особового складу. Також підписано оборонну угоду з Польщею (2016), створена спільна українсько-польсько-литовська бригада, підписана низка технічних угод у сфері військово-технічного співробітництва (наприклад, з Туреччиною). Активну військову співпрацю Україна має і з НАТО і США. Зокрема, у 2018 році країна вперше безпосередньо отримала від американців летальну зброю — протитанкові ракети Javelin.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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