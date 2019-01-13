''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал

Страница "Зе!команда Тернополь" в социальной сети Facebоok, якобы принадлежащая кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, попала в скандал в сети.
Неизвестный автор опубликовал на ней исторический снимок четвертого канцлера ФРГ Вилли Брандта, на котором немец в 1970 году стоит в Польше на коленях перед жертвам восстания в Варшавском гетто. В команде Зеленского отношение к публикации опровергли.
"Кто-то критикует Зеленского за намерения "стать на колени" ради своей страны. На фото исторический пример Вилли Брандта – канцлера Германии. Он сделал это ради своей нации", – говорится в подписи к фото.
Фото, которое оказалось в центре скандала
Facebоok "Зе!команда Тернополь"
Пользователи бурно отреагировали на подобные слова, устроив дискуссию. Автору указали в комментариях на некорректные сравнения с нацистской Германией.
В команде Зеленского заявили, что указанная страница является фейком. Опровержение опубликовали в Telegram-канале.
Facebоok "Зе!команда Тернополь"
Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.
Он обратился к украинцам с призывом присоединиться к его Зе!команде.
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