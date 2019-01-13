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Выборы президента Украины 2019

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''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал

3.1тЧитать материал на украинском

Страница "Зе!команда Тернополь" в социальной сети Facebоok, якобы принадлежащая кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, попала в скандал в сети.

Неизвестный автор опубликовал на ней исторический снимок четвертого канцлера ФРГ Вилли Брандта, на котором немец в 1970 году стоит в Польше на коленях перед жертвам восстания в Варшавском гетто. В команде Зеленского отношение к публикации опровергли.

"Кто-то критикует Зеленского за намерения "стать на колени" ради своей страны. На фото исторический пример Вилли Брандта – канцлера Германии. Он сделал это ради своей нации", – говорится в подписи к фото.

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Фото, которое оказалось в центре скандала

Фото, которое оказалось в центре скандала

Facebоok "Зе!команда Тернополь"

Пользователи бурно отреагировали на подобные слова, устроив дискуссию. Автору указали в комментариях на некорректные сравнения с нацистской Германией.

''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал
''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал

В команде Зеленского заявили, что указанная страница является фейком. Опровержение опубликовали в Telegram-канале.

''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал
''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал
''Стать на колени'': вокруг Зеленского разгорелся новый скандал

Facebоok "Зе!команда Тернополь"

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины.

Он обратился к украинцам с призывом присоединиться к его Зе!команде.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кац Моисей
Кац Моисей
Рагули - нацисты тупорылые.Вы только обсерать других умеете и убирать лайно за поляками ("братьями", которые на генном уровне вас приравнивают к скоту). Никогда ваша мерзостная агрессивная идеология не принесла ничего позитивного ни в одной стране мира. Спросите немцев,илальянцев,испанцев... Все публично доказано историей.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
на колени.фашисты.
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