"После встречи": Гриценко высказался об объединении с Зеленским

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко не исключил возможности объединения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом политик заявил в интервью "Украинской правде", подчеркнув, что окончательно определится о возможной поддержке Зеленского лишь после личной встречи с ним.

"Не могу сейчас сказать. Смогу после встречи с ним глаза в глаза. Это, по факту, человек, получивший шанс стать главой государства. И вопрос страны, народа - это сейчас вопрос №1. И для нас, и для зарубежных партнеров, которые сейчас немного так глаза раскрыли. Должна быть какая-то ясность", — сказал Гриценко, отметив, что ему нужно "почувствовать этого человека".

"Я видел его как профессионала своего дела. Да, мне что-то нравится, что-то не нравится, но в целом оценка положительная. Но сейчас у него совсем другая ипостась. В этой ситуации люди, которые будут на ключевых направлениях и постах, чрезвычайно важны", — подчеркнул он.

Гриценко отметил, что хотел бы услышать имена людей на топ-должностях и что они будут делать.

"Тогда я смогу для себя принять сознательное решение, что делать касательно своей поддержки или не поддержки, публично или не публично. Если бы это был человек, которого я бы знал... Например, Тимошенко я знаю, Порошенко знаю, Смешко знаю, Бойко знаю, Вилкула, Ляшко. Мне не нужно с ними встречаться, чтобы определить свою позицию. А здесь надо", — рассказал Гриценко, добавив, что уже договорился с Зеленским о встрече.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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