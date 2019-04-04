"Після зустрічі": Гриценко висловився про об'єднання із Зеленським

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко не виключив можливості об'єднання з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Про це політик заявив в інтерв'ю "Українській правді", наголосивши, що остаточно визначиться щодо можливої підтримки Зеленського лише після особистої зустрічі з ним.

"Не можу зараз сказати. Зможу після зустрічі з ним очі-в-очі. Це, по факту, людина, яка отримала шанс стати главою держави. І питання країни, народу – це зараз питання №1. І для нас, і для зарубіжних партнерів, які зараз трохи так очі порозкривали. Має бути якась ясність", - сказав Гриценко, зазначивши, що йому потрібно "відчути цю людину".

"Я бачив його як професіонала своєї справи. Так, мені щось подобається, щось не подобається, але загалом оцінка позитивна. Але зараз у нього зовсім інша іпостась. У цій ситуації люди, які будуть на ключових напрямках і постах, надзвичайно важливі", - наголосив він.

Гриценко зазначив, що хотів би почути імена людей на топ-посадах і що вони будуть робити.

"Тоді я зможу для себе прийняти свідоме рішення, що робити щодо своєї підтримки чи непідтримки, публічно чи не публічно. Якби це була людина, яку я б знав… Наприклад, Тимошенко я знаю, Порошенка знаю, Смешка знаю, Бойка знаю, Вілкула, Ляшка. Мені не треба з ними зустрічатися, щоб визначити свою позицію. А тут треба", - розповів Гриценко, додавши, що вже домовився з Зеленським про зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!