"Порошенко — цар!" Батько Зеленського виправдав агресію сина в ефірі "1+1"

Батько кандидата в президенти України Володимира Зеленського, коментуючи скандал в ефірі телеканалу "1+1", заявив, що глава держави перейшов межу.

Про це Олександр Зеленський розповів в інтерв'ю "Стране", зазначивши, що його син різко вчинив із президентом.

"Так. Вова тоді по телефону різко відповів. Але можна пояснити реакцію Вови й іншим фактором. Він весь час стриманий. На нього ллють бруд, а він мовчить. Скільки він мовчав?! Ви зауважте, він ніколи не хамив Порошенку, але є ж якась межа! Він цим дзвінком сказав "до побачення". Порошенко звик же бути паном, царем, він сторопів навіть. І він же спеціально прийшов у студію, знаючи, що Володимира немає в країні", – розповів він.

Зеленський-старший вважає, що Порошенко "чіпляється за посаду" і краще б "мирно передав владу".

"Я взагалі дивуюся, що це за особистість така? А скільки було надій! Ось що таке гарнорозмовляючий українською та англійською мовами, а, виявляється, всередині ще щось треба мати", – вважає батько кандидата в президенти.

Олександр Зеленський Страна.ua

Також він упевнений, що його синові на посаді президента вистачить витримки і сміливості для кардинальних змін в Україні.

"Ось боягуз він чи не боягуз? Є приклади. Пам'ятайте "Танці з зірками"? Знаєте, як він витримав це? А ви уявіть, що це таке. Знаєте, йому уколи в спину кололи, і він виграв (на проекті "Танці з зірками" Зеленський потягнув м'язи. – Ред.). Вся Україна дивилася! Витримав хлопчик. А на сцені виступати весь час – це теж потрібно мати витримку й сміливість", – порівняв Олександр Зеленський роботу президента із шоубізнесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку в прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком.

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