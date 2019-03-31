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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма и Донбасса после второго тура

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Глава Украины Петр Порошенко пообещал сразу же после второго тура президентских выборов заняться процессом освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое заявление политик сделал вечером в воскресенье, 31 марта, передает "Интерфакс". По его словам, он также намерен заняться вопросом освобождения пленных украинцев.

"Политико-дипломатическим путем сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса, через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу, по обеспечению возвращения мы возвратим наших парней и девушек, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах, мы возвратим украинских военных моряков, мы возвратим наших бойцов, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса", - заявил Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Национального экзит-пола, по итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,4% голосов. Петр Порошенко идет на втором месте, однако отстает почти на 13%.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ПРОДАМ. СРОЧНО. Много украинского свежего мяса. НЕДОРОГО. ПОРОШЕНКО. Слава Украине.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хряку со всех сторон говорят,что альтернативы минским соглашениям нет.Какой он политико - дипломатический велосипед собрался изобретать?И что ему мешало это сделать на протяжении 5 лет?У России есть в запасе признание ЛДНР в любой момент,которым она посчитает подходящим.И в Европе это понимают и не хотят этого.(а может и хотят)Так что у Литров нет никаких козырей,чтоб вести игру по своим правилам.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
После ? А что же ему мешало "До" ? 5 лет кто ему не давал заняться "возвращением" Крыма и Донбасса ? Помнится он обещал за тыждень войну закончить .
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