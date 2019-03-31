Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма и Донбасса после второго тура

Глава Украины Петр Порошенко пообещал сразу же после второго тура президентских выборов заняться процессом освобождения оккупированных Крыма и Донбасса.

Такое заявление политик сделал вечером в воскресенье, 31 марта, передает "Интерфакс". По его словам, он также намерен заняться вопросом освобождения пленных украинцев.

"Политико-дипломатическим путем сразу же после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированной территории Донбасса, через программу восстановления суверенитета Донбасса, через международную платформу, по обеспечению возвращения мы возвратим наших парней и девушек, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах, мы возвратим украинских военных моряков, мы возвратим наших бойцов, которые находятся в подвалах оккупированного Донбасса", - заявил Порошенко.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Национального экзит-пола, по итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,4% голосов. Петр Порошенко идет на втором месте, однако отстает почти на 13%.

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